瞄準Nearline SSD市場 慧榮推SM8388企業級SSD控制晶片

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO），17日宣布推出專為 Nearline SSD打造的 SM8388，這是一款功耗效率領先業界的 8 通道 PCIe Gen5企業級 SSD控制晶片，為企業級 SSD 提供高效能、低功耗、較低成本及高容量 QLC 儲存解決方案。

慧榮科技指出，除了具備超高效能與支援 QLC NAND，SM8388 同時內建企業級安全功能，並展現卓越的能效比，為業界樹立了新標竿，滿足 AI 與雲端環境對可擴充且大容量 Warm Data 儲存日益增加的需求。

慧榮科技企業級儲存暨顯示介面解決方案事業處資深副總周晏逸（Alex Chou）表示，SM8388 延續採用經過市場驗證的 MonTitan SSD 開發平台，此平台最初是跟隨公司成功的SM8366高效能 16 通道 PCIe Gen5控制晶片一同問市。

慧榮科技進一步說，SM8388採用與企業級 SSD領導廠商相同的穩健架構，專為Nearline SSD 所打造，為AI驅動的資料庫與資料導向的基礎架構提供卓越的傳輸效能與業界領先的效能表現。

據悉，SM8388 採用 8 通道架構，每通道支援速度高達 3200MT/s，可提供最高14.4GB/s 的連續讀取效能以及高達 3.5M IOPS 的隨機讀取效能，並支援最高128TB 的 SSD 容量。SM8388 完全符合 NVMe 2.6 規範，支援多種 AI 資料中心常用的外型規格，包括 EDSFF（E1.S／E3.S）及 U.2／U.3，為高容量Nearline部署帶來更彈性的配置選擇。

此外，SM8388 內建企業級安全功能，包括安全驗證、安全開機、金鑰包裝、AES-256 加密、TCG Opal，以及硬體信任根，確保 AI 與雲端儲存環境中的資料完整性與安全性，在一般運作情況下，SM8388 的操作功耗低於 5W，展現出卓越的功耗效率，同時不犧牲效能表現，其獨特硬體通道加速器，採用SCA (Separate

Command Address) 技術，可最大化提升通道層級的平行處理能力，充分釋放PCIe Gen5 的極致潛力，提供優異的讀取效能與回應速度。 憑藉這些性能，SM8388 尤其適用於 AI 驅動的 Nearline 儲存環境，能在管理 Warm Data 時提供高讀取吞吐量，同時以無與倫比的功耗效率降低營運成本與整體擁有成本(TCO)。

MonTitan™ 企業級 SSD 開發平台提供可擴充且可客製化的基礎架構，協助打造 PCIe Gen5 及未來世代的 SSD 解決方案。該平台結合了慧榮科技的先進控制晶片架構、韌體堆疊與參考設計，能協助合作夥伴加速企業級與資料中心SSD 產品的上市時程。憑藉 MonTitan 經過市場驗證的生態系統與穩健的驗證架構，SM8388 能順利導入包括QLC在內的次世代 NAND 技術，同時在 AI 與Nearline 儲存應用中實現最佳的效能與能耗效率。