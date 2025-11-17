快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

瞄準Nearline SSD市場 慧榮推SM8388企業級SSD控制晶片

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO），17日宣布推出專為 Nearline SSD打造的 SM8388，這是一款功耗效率領先業界的 8 通道 PCIe Gen5企業級 SSD控制晶片，為企業級 SSD 提供高效能、低功耗、較低成本及高容量 QLC 儲存解決方案。

慧榮科技指出，除了具備超高效能與支援 QLC NAND，SM8388 同時內建企業級安全功能，並展現卓越的能效比，為業界樹立了新標竿，滿足 AI 與雲端環境對可擴充且大容量 Warm Data 儲存日益增加的需求。

慧榮科技企業級儲存暨顯示介面解決方案事業處資深副總周晏逸（Alex Chou）表示，SM8388 延續採用經過市場驗證的 MonTitan SSD 開發平台，此平台最初是跟隨公司成功的SM8366高效能 16 通道 PCIe Gen5控制晶片一同問市。

慧榮科技進一步說，SM8388採用與企業級 SSD領導廠商相同的穩健架構，專為Nearline SSD 所打造，為AI驅動的資料庫與資料導向的基礎架構提供卓越的傳輸效能與業界領先的效能表現。

據悉，SM8388 採用 8 通道架構，每通道支援速度高達 3200MT/s，可提供最高14.4GB/s 的連續讀取效能以及高達 3.5M IOPS 的隨機讀取效能，並支援最高128TB 的 SSD 容量。SM8388 完全符合 NVMe 2.6 規範，支援多種 AI 資料中心常用的外型規格，包括 EDSFF（E1.S／E3.S）及 U.2／U.3，為高容量Nearline部署帶來更彈性的配置選擇。

此外，SM8388 內建企業級安全功能，包括安全驗證、安全開機、金鑰包裝、AES-256 加密、TCG Opal，以及硬體信任根，確保 AI 與雲端儲存環境中的資料完整性與安全性，在一般運作情況下，SM8388 的操作功耗低於 5W，展現出卓越的功耗效率，同時不犧牲效能表現，其獨特硬體通道加速器，採用SCA (Separate

Command Address) 技術，可最大化提升通道層級的平行處理能力，充分釋放PCIe Gen5 的極致潛力，提供優異的讀取效能與回應速度。 憑藉這些性能，SM8388 尤其適用於 AI 驅動的 Nearline 儲存環境，能在管理 Warm Data 時提供高讀取吞吐量，同時以無與倫比的功耗效率降低營運成本與整體擁有成本(TCO)。

MonTitan™ 企業級 SSD 開發平台提供可擴充且可客製化的基礎架構，協助打造 PCIe Gen5 及未來世代的 SSD 解決方案。該平台結合了慧榮科技的先進控制晶片架構、韌體堆疊與參考設計，能協助合作夥伴加速企業級與資料中心SSD 產品的上市時程。憑藉 MonTitan 經過市場驗證的生態系統與穩健的驗證架構，SM8388 能順利導入包括QLC在內的次世代 NAND 技術，同時在 AI 與Nearline 儲存應用中實現最佳的效能與能耗效率。

SSD 控制晶片 AI 慧榮科技 NAND
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI伺服器出貨強！小摩點名3領域、7台廠營運升溫

長江存儲將美光告上歐美法院 稱其侵犯多項3D NAND技術

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

台積電A16製程2026年量產後將超越對手 法人：點讚這兩檔晶圓廠

相關新聞

大摩示警記憶體超級循環將重創硬體OEM毛利率 這些台廠估值遭調降

近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月內分別上漲 50% 及 300...

前進美、日、德投資設廠…台積電全球布局 2年獲政府補助1470億元

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補...

慧榮推出PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片

慧榮科技今（17）日宣布，推出8通道PCIe Gen5企業級SSD控制晶片SM8388，為企業級SSD提供高效能、低功耗...

記憶體飆漲衝擊買氣 集邦下修智慧型手機和筆電展望

集邦科技今（17）日發布調查報告指出，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體...

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。