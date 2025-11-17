快訊

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

台中賓士炸街團圍毆滅火器大叔 8歹徒全數落網送辦

前進美、日、德投資設廠…台積電全球布局 2年獲政府補助1470億元

中央社／ 新竹17日電
台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補助，近2年共獲得1470億元補助。路透
台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補助，近2年共獲得1470億元補助。路透

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補助，近2年共獲得1470億元補助。

據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMCArizona、ESMC、JASM及台積電南京等，因於美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電繼上半年取得671.28億元政府補助後，第3季再獲得47.7億元補助，今年前3季累計獲得718.98億元補助；加計去年取得751.64億元補助，台積電近2年累計獲得1470億元補助。

台積電指出，TSMC Arizona、歐積電（ESMC）、JASM及台積電南京等台積電子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠完成建設，將量產3奈米製程，正加速量產進度。台積電規劃在亞利桑那投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

台積電日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座廠營造工程已經展開，量產計畫依客戶需求和市場狀況而定。德勒斯登廠開始興建，進展良好，量產計畫也將依客戶需求及市場狀況而定。台積電南京廠於2022年新增28奈米製程產能。

台積電 晶圓廠
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

放棄做記憶體改做晶圓代工 「護國神山」除了台積電還有另一家台灣大廠

現在是台積電（2330）進場好時機？「兩大理由」引熱議

相關新聞

大摩示警記憶體超級循環將重創硬體OEM毛利率 這些台廠估值遭調降

近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月內分別上漲 50% 及 300...

前進美、日、德投資設廠…台積電全球布局 2年獲政府補助1470億元

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補...

慧榮推出PCIe Gen5 8通道企業級SSD控制晶片

慧榮科技今（17）日宣布，推出8通道PCIe Gen5企業級SSD控制晶片SM8388，為企業級SSD提供高效能、低功耗...

記憶體飆漲衝擊買氣 集邦下修智慧型手機和筆電展望

集邦科技今（17）日發布調查報告指出，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體...

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。