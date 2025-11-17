集邦：記憶體報價火熱 恐把消費性電子再度推向逆風

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

調研機構集邦（TrendForce）17日指出，全球景氣疲弱、通膨與地緣政治干擾不斷，加上DRAM、NAND Flash正式步入強勁上行周期，整機成本明顯墊高，迫使終端售價調漲。

在成本壓力加劇下，集邦下修2026年產業展望，預估全球智慧型手機出貨將由原先年增0.1%，轉為年減2%；筆電出貨也從年增1.7%下調為年減2.4%。若記憶體供需失衡惡化、售價漲幅超出預期，出貨預測仍有進一步下修風險。

集邦表示，2025年智慧型手機記憶體漲價主因在DRAM，第4季DRAM合約價較去年同期大漲逾75%。以記憶體占整機物料清單（BOM）成本約10～15%估算，今年手機整體成本已被推高約8～10%。

展望明年，DRAM與NAND合約價預料續揚，BOM成本還會在今年基礎上再升約5～7%。對利潤本就偏薄的入門機種衝擊最大，品牌勢必調降低階機種占比，並針對全產品線分級調漲終端售價，以維持正常獲利。

在記憶體供應持續吃緊情況下，中小型手機品牌在料源取得上更形不利，集邦預期，智慧手機市場恐啟動新一輪洗牌，「大者恆大」將更加明顯。

筆電方面，漲價壓力同樣沉重。以記憶體上漲前為基準，DRAM與NAND合計約占筆電BOM成本10～18%；在連續數季大幅調漲後，記憶體成本占比恐突破20%。若品牌選擇將成本轉嫁，2026年筆電售價恐普遍上調5～15%。

集邦指出，低價筆電族群對價格敏感度最高，可能出現延後換機或改買二手機種；中價位市場換機動能放緩，企業與家庭用戶傾向延長設備生命周期；高價位市場雖相對有撐，但預算有限的創作者與電競玩家也可能下修配置。

至於被視為PC外圍延伸的監視器，產品多採小容量記憶體，直接受漲價衝擊有限。不過，一旦PC零售價格走高、整體出貨被迫下修，監視器需求也將遭到拖累，2026年監視器出貨量預估將從微增0.1%，轉為年減0.4%。

