《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

台灣醒報／ 記者邱文福╱台北報導
網友聲稱在路上看到掛著「Foxtron」車標的Model B，甚至風聞將更名為Foxtron Bria等等。網路截圖(台灣醒報)
網友聲稱在路上看到掛著「Foxtron」車標的Model B，甚至風聞將更名為Foxtron Bria等等。網路截圖(台灣醒報)

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產，到與日本三菱汽車策略合作，如今終於下定決心以納智捷為品牌與通路，是否藉此進軍全球，尚待日後觀察。

視品牌為畏途

鴻海集團界蘋果手機代工使得事業如日中天，在中國，郭台銘先生更數度與比亞迪王傳福互槓，如今王傳福的比亞迪借中國市場之賜，獲得國家補貼得以無限上綱的生產、銷售、外銷，甚至攻進日本市場，任何人都眼紅。然而，即使郭台銘仍然留在中國造車，是否可以成功的與比亞迪匹敵呢，多數人的答案是否定的。

如今，郭台銘心願未了下，迎接從中國蔚來電車四年畢業的鄭顯聰，企圖大展鴻圖進軍全球，以MIH為名聲稱要代工全球所有品牌電動車，幾年下來跟已經造車銷售財務不佳的美國菲斯克（FISKER）簽約，卻無力介入經營直到菲斯克倒閉；投股同樣已經造車賣車欠缺有力資金的上主之城(LORDSTOWN)電車又觸礁；宣稱代工飛雅特也沒下落，直到鄭的職務換上車業資歷以日產為主的日本籍關潤，就傳出交涉日本日產，最終則轉向日本三菱談貼牌代工。

凡此，都是鴻海從二十多年前併購車業線束廠，聘用多位高階車業經理人，觀念上卻長期停留在代工、生產階段，不明白品牌經營的重要性。如今，電動車從中國比亞迪等等的經驗看，製造是非常容易的事情，但是經營品牌則完全兩回事，鄭顯聰時代似乎跟所有郭董聘用的專家們相同，全都屬於造車領域，因此也是堅持製造本位不涉品牌與行銷。

品牌通路後勤是大事

最近，鴻海集團決定吃下裕隆旗下國產的品牌納智捷，董事長劉揚偉於12日在法說會做出肯定回應，但他指出應該是鴻華先進該回答的，細節也應由鴻華先進回應。這項傳聞主因在鴻海Model B說要上市卻遲遲不見，劉揚偉稱量產應該在明年第一季，細節還是要問鴻華先進。然而股市已直接反映，像是裕隆股價在傳聞當天就從開盤的33.5元一路直攻35.9元漲停鎖死。鴻海也在250.5元下漲1.62%，成交量2萬9,150張。

總之，造車的鴻海是子公司鴻華先進，與日本三菱子公司三菱扶桑FUSO卡車、巴士(MFTBC)簽署合作共同投入(ZEV)領域，小車的美規版Model C不久也會出貨，日本三菱汽車的車款則是2026年下半年才會在澳洲、紐西蘭等大洋洲地區開始銷售。不過這些產品的品牌、通路、後勤，按理都是三菱汽車自行負責，台灣則是納智捷處理。


”AA”

富士康的電動大巴士已經在台灣道路上奔馳許久。(網路截圖)

台灣方面，鴻海的車過去已經由納智捷產銷n7，後繼的n5已是現成車款，遲遲未見後，最近有網友聲稱在路上看到掛著「Foxtron」車標的Model B，甚至風聞將更名為Foxtron Bria等等，於是鴻海集團旗下由鴻華先進吃下納智捷的說法，也就出現轉機。


”AA”

裕隆納智捷n7純電車就是鴻海集團產品，上市以來銷售不弱。(網路截圖)

納智捷的國際經驗

事實上，鴻海若要延續納智捷品牌並發揚光大，除了必須完全掌握納智捷品牌歷史、包袱與使命等等，更應知在嚴凱泰初期，納智捷就有過蘇聯與越南失敗的國際經驗，品牌形象的包袱與負擔巨大，甚至在中國行銷投資刻骨銘心的慘痛教訓更不能或忘。在品牌經營領域中，附加價值的經營最是困難，通路(在中國稱為「渠道」)的佈建也是充滿艱辛，更需要投入的是看不見的技術與複雜的零件供應的後勤體系。

鴻海、富士康、鴻華先進或者納智捷，未來還要往前走所需要注意的領域還是非常廣大，我們樂見這個在台灣創立，從台灣出發的品牌能夠如同浴火鳳凰重新揚塵，亮麗飛翔。

【更多精采內容，詳見

鴻海 納智捷
