強茂斥資3.13億元收購日商越南廠 強化全球布局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

功率元件業者強茂（2481）17日公告，董事會決議通過以自有資金1,003萬2,000美元（約新台幣3.13億元），收購TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD.95%股權，滿足客戶對產地之需求及提升區域產能調度彈性與競爭力。

強茂在今年2月7日公布，與TOREX SEMICONDUCTOR簽訂合作備忘錄，TOREX 將出售或轉讓部分或全部其 100% 持有之子公司 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD. 股權予強茂。

強茂藉由取得此次股權，可望取得越南生產製造能力，同時，TOREX也預計持續穩定委託該廠代工生產 TOREX 產品。

強茂因應全球政經環境變化，近年積極拓展全球布局，除了中國大陸、台灣兩地外，今年才剛啟用位於菲律賓最新的封裝生產線，此次再新增越南的產能，可望進一步分散地區風險，與滿足客戶多元化的產地需求。

強茂 越南 布局
相關新聞

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

川湖第二期廠房動土 迎合AI伺服器滑軌強烈需求

川湖（2059）新建二廠17日舉行動土典禮，預定2027年中量產，可望迎接全球AI伺服器滑軌強烈需求，預計將投入約10億...

微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠

鳳凰颱風重創台灣部分地區，尤以「宜蘭、花蓮」地區災情最為嚴重。為協助受災民眾加速恢復生活與工作，微星（2377）科技即日...

TrendForce：記憶體價格攀升 下修2026年智慧手機與筆電產業展望

根據TrendForce調查顯示，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體步入...

韓國四大財團砸逾 5,500 億美元回流投資 本土押注 AI、半導體

根據彭博（Bloomberg）17日報導，三星集團（Samsung Group）、現代汽車集團（Hyundai Moto...

