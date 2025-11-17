強茂斥資3.13億元收購日商越南廠 強化全球布局
功率元件業者強茂（2481）17日公告，董事會決議通過以自有資金1,003萬2,000美元（約新台幣3.13億元），收購TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD.95%股權，滿足客戶對產地之需求及提升區域產能調度彈性與競爭力。
強茂在今年2月7日公布，與TOREX SEMICONDUCTOR簽訂合作備忘錄，TOREX 將出售或轉讓部分或全部其 100% 持有之子公司 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD. 股權予強茂。
強茂藉由取得此次股權，可望取得越南生產製造能力，同時，TOREX也預計持續穩定委託該廠代工生產 TOREX 產品。
強茂因應全球政經環境變化，近年積極拓展全球布局，除了中國大陸、台灣兩地外，今年才剛啟用位於菲律賓最新的封裝生產線，此次再新增越南的產能，可望進一步分散地區風險，與滿足客戶多元化的產地需求。
