遠傳friDay影音雙11促案告捷 銷售業績再創高峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）宣布，遠傳friDay影音雙11優惠活動銷售業績再創高峰，突破平台歷年同期紀錄，較去年成長1.6倍；新註冊會員也大幅增加超過2倍，超值優惠搭配獨家影音內容、超強聯名周邊，大獲消費者青睞！

遠傳表示，今年遠傳friDay影音10週年適逢雙11購物節，攜手韓國人氣綜藝《地球娛樂室》打造全台獨家授權的「兔瓏」聯名週邊，節目魅力成功收服一票鐵粉，讓「兔瓏」週邊成為粉絲爭相入手的收藏。

今年雙11檔期，遠傳friDay影音推出「360天送360天」方案，並加碼贈送限量「兔瓏造型手機支架」，遠傳表示，掀起粉絲瘋搶熱潮，不到48小時即全數贈罄。有粉絲甚至留言因喜愛手機支架而購入雙11方案；不少會員也推薦遠傳friDay影音的韓、日劇與韓綜獨家內容，更盛讚翻譯品質勝過其他平台，顯見遠傳friDay影音在內容用心度上深受肯定。

為歡慶10週年，遠傳指出，friDay影音同步推出全新會員制度，全面升級寵粉體驗。VIP會員可享熱門展演活動優先參與、紅利點數加倍等多項尊榮禮遇。此外，即日起接連推出三大重磅寵粉活動：VIP獨享— 紅利兌換潤娥見面會入場券；付費會員專屬— 紅利兌換李俊昊見面會門票之優先購序號，以及兌換獨家「兔瓏」限量周邊。付費會員只要在指定期間完成任務即可升等VIP；連續付費滿五年的資深會員更可直接升級、免解鎖任務。

遠傳friDay影音以獨家內容持續鞏固本土OTT龍頭地位，11月一次推出《模範計程車3》、《月亮在江邊流淌》、《最後的夏天》等三部年度超強韓劇，話題與聲量全面引爆。

遠傳電信 活動 OTT
相關新聞

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

川湖第二期廠房動土 迎合AI伺服器滑軌強烈需求

川湖（2059）新建二廠17日舉行動土典禮，預定2027年中量產，可望迎接全球AI伺服器滑軌強烈需求，預計將投入約10億...

微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠

鳳凰颱風重創台灣部分地區，尤以「宜蘭、花蓮」地區災情最為嚴重。為協助受災民眾加速恢復生活與工作，微星（2377）科技即日...

TrendForce：記憶體價格攀升 下修2026年智慧手機與筆電產業展望

根據TrendForce調查顯示，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體步入...

韓國四大財團砸逾 5,500 億美元回流投資 本土押注 AI、半導體

根據彭博（Bloomberg）17日報導，三星集團（Samsung Group）、現代汽車集團（Hyundai Moto...

