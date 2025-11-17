遠傳friDay影音雙11促案告捷 銷售業績再創高峰
遠傳電信（4904）宣布，遠傳friDay影音雙11優惠活動銷售業績再創高峰，突破平台歷年同期紀錄，較去年成長1.6倍；新註冊會員也大幅增加超過2倍，超值優惠搭配獨家影音內容、超強聯名周邊，大獲消費者青睞！
遠傳表示，今年遠傳friDay影音10週年適逢雙11購物節，攜手韓國人氣綜藝《地球娛樂室》打造全台獨家授權的「兔瓏」聯名週邊，節目魅力成功收服一票鐵粉，讓「兔瓏」週邊成為粉絲爭相入手的收藏。
今年雙11檔期，遠傳friDay影音推出「360天送360天」方案，並加碼贈送限量「兔瓏造型手機支架」，遠傳表示，掀起粉絲瘋搶熱潮，不到48小時即全數贈罄。有粉絲甚至留言因喜愛手機支架而購入雙11方案；不少會員也推薦遠傳friDay影音的韓、日劇與韓綜獨家內容，更盛讚翻譯品質勝過其他平台，顯見遠傳friDay影音在內容用心度上深受肯定。
為歡慶10週年，遠傳指出，friDay影音同步推出全新會員制度，全面升級寵粉體驗。VIP會員可享熱門展演活動優先參與、紅利點數加倍等多項尊榮禮遇。此外，即日起接連推出三大重磅寵粉活動：VIP獨享— 紅利兌換潤娥見面會入場券；付費會員專屬— 紅利兌換李俊昊見面會門票之優先購序號，以及兌換獨家「兔瓏」限量周邊。付費會員只要在指定期間完成任務即可升等VIP；連續付費滿五年的資深會員更可直接升級、免解鎖任務。
遠傳friDay影音以獨家內容持續鞏固本土OTT龍頭地位，11月一次推出《模範計程車3》、《月亮在江邊流淌》、《最後的夏天》等三部年度超強韓劇，話題與聲量全面引爆。
