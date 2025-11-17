嘉聯益18日受邀線上法說會 外界關注轉型策略

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

瀚宇博轉投資的軟板廠商嘉聯益（6153）預計18日受邀法說會，外界關注該公司2026年轉型方向與長期布局。受市場變化與產業結構調整，嘉聯益累計今年前三季每股虧損2.86元，但已較去年同期每股虧損3.59元收斂。嘉聯益今年第3季單季每股虧損0.75元，也較去年同期虧損收斂。

嘉聯益先前提到，內部已定調，今年是持續調整體質的一年。嘉聯益強調，持續追求營運改善。

嘉聯益計畫持續多元化開發客戶，擴展訂單來源，並爭取折疊屏手機，AI手機/筆電等軟板新應用產品商機，加強和客戶端在產品設計上協同合作。另外持續布局高階市場，開發多層板、微細線路與模塊疊構技術。

