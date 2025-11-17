台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，明年將在台灣舉辦人工智慧（AI）雙邊研討會，共同推動AI領域實質合作。

國科會發布新聞稿指出，今天在台北舉行第13屆台印科技聯席會議，由國科會副主委陳炳宇與印度科學技術部次長卡蘭迪卡爾（Abhay Karandikar）共同主持，駐印度大使陳牧民及印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）受邀致詞，共同檢視執行中的科技合作計畫成果，遴選新年度合作研究計畫，並就科技政策進行交流。

陳炳宇致詞表示，印度不僅是台灣科技及經貿夥伴，雙方在新興科技及創新發展也具有高度共識，希望透過科技合作，提高台灣國際能見度與影響力，深化台印的實質關係，作為台灣推動新南向政策的重要基石。

國科會指出，台印科技合作擁有深厚基礎，2007年簽署雙邊科技合作備忘錄，由國科會及印度科學技術部共同執行，迄今已共同補助近150件研究計畫及30場雙邊研討會。在長期學術合作和交流互訪下，台印已建立有效科研交流平台與合作機制，兩國從過去的科研交流對話，穩步邁向現在的科技合作聯盟。

國科會說，台印近年科研合作及交流成效顯著提升，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，補助計畫件數也上升，並共同補助重點領域的雙邊研討會。今年9月在印度辦理量子研討會，雙方學者就量子材料、感測、通訊及計算等議題進行深入交流，明年將於台灣舉辦AI雙邊研討會，共同推動在AI領域的實質合作。

此外，訪團也前往台積電創新館參訪，了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國家儀器科技研究中心等科研機構，深化雙方人才交流。