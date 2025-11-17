聽新聞
0:00 / 0:00
台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會
第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，明年將在台灣舉辦人工智慧（AI）雙邊研討會，共同推動AI領域實質合作。
國科會發布新聞稿指出，今天在台北舉行第13屆台印科技聯席會議，由國科會副主委陳炳宇與印度科學技術部次長卡蘭迪卡爾（Abhay Karandikar）共同主持，駐印度大使陳牧民及印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）受邀致詞，共同檢視執行中的科技合作計畫成果，遴選新年度合作研究計畫，並就科技政策進行交流。
陳炳宇致詞表示，印度不僅是台灣科技及經貿夥伴，雙方在新興科技及創新發展也具有高度共識，希望透過科技合作，提高台灣國際能見度與影響力，深化台印的實質關係，作為台灣推動新南向政策的重要基石。
國科會指出，台印科技合作擁有深厚基礎，2007年簽署雙邊科技合作備忘錄，由國科會及印度科學技術部共同執行，迄今已共同補助近150件研究計畫及30場雙邊研討會。在長期學術合作和交流互訪下，台印已建立有效科研交流平台與合作機制，兩國從過去的科研交流對話，穩步邁向現在的科技合作聯盟。
國科會說，台印近年科研合作及交流成效顯著提升，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，補助計畫件數也上升，並共同補助重點領域的雙邊研討會。今年9月在印度辦理量子研討會，雙方學者就量子材料、感測、通訊及計算等議題進行深入交流，明年將於台灣舉辦AI雙邊研討會，共同推動在AI領域的實質合作。
此外，訪團也前往台積電創新館參訪，了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國家儀器科技研究中心等科研機構，深化雙方人才交流。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言