三星Solve for Tomorrow競賽落幕 高雄師大附中團隊獲首獎

第六屆 Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽歷經9個月賽程，來自全台8組隊伍站上決賽舞台，運用創意及對科技的熱情，針對「永續社會」與「永續環境」兩大方向提出解方，將想法落實為具體行動，比賽最終結果，由來自高雄師範大學附屬高中的「兩個人也隊」團隊獲首獎，透過智能餐具提案，幫助人們培養更健康、均衡的飲食習慣，抱走20萬獎金與近15萬元產品總額，包括最新旗艦Galaxy Z Flip7、Galaxy S25+以及Galaxy Tab S11 Ultra等產品；特優獎由來自桃園武陵高中的「Kiwi不愛吃kiwi」團隊，透過具溫度與安全性的智能輔具系統，鼓勵高齡者遊戲中活動，實踐永續與高齡友善社會願景；來自台北萬芳高中、松山高中的「Savoir B&B（薩維創科）」團隊，則以結合AI與IoT技術的心電圖判讀系統，獲得優選獎。

躍升全國性賽事 全台16縣市徵件破百

「Solve for Tomorrow」為三星電子推動的全球教育計畫，邀請青年運用科學、技術、工程與數學（STEM）知識，從問題定義、創意發想、原型開發到解決方案驗證，培養青年的實務技能與問題解決能力，解決社會面臨的挑戰。自2020年起在台灣舉辦以來已邁入第六屆，共累積520組團隊、近2,000名同學與教師參與，奠基歷年累積資源，今年更首度進入各大校園宣傳，舉辦早鳥永續參訪課程，讓同學在構思階段拓展視野，並開設帶隊老師的培力坊課程，協助團隊有更穩定的方向領航，締造徵件數突破百組佳績，參賽隊伍來自全台16縣市，顯見Solve for Tomorrow成為全國性賽事，深耕教育影響力持續擴大。

三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，「三星持續投入豐富資源，啟發學生的創意思維，今年看到更多元的主題視角與創意火花，包括銀髮照護、智慧醫療、水資源保育與資源循環等領域，都有精采的作品，為台灣帶來更多永續解方。作為國際型賽事，三星Solve for Tomorrow持續與全球接軌，今年我們以『運用科技落實環境永續』及『攜手國際奧委會，結合體育與科技推動社會變革』，希望藉此帶領更多台灣團隊站上國際舞台，讓世界看見台灣學子改變社會的能力」。