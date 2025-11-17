快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

三星Solve for Tomorrow競賽落幕 高雄師大附中團隊獲首獎

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

第六屆 Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽歷經9個月賽程，來自全台8組隊伍站上決賽舞台，運用創意及對科技的熱情，針對「永續社會」與「永續環境」兩大方向提出解方，將想法落實為具體行動，比賽最終結果，由來自高雄師範大學附屬高中的「兩個人也隊」團隊獲首獎，透過智能餐具提案，幫助人們培養更健康、均衡的飲食習慣，抱走20萬獎金與近15萬元產品總額，包括最新旗艦Galaxy Z Flip7、Galaxy S25+以及Galaxy Tab S11 Ultra等產品；特優獎由來自桃園武陵高中的「Kiwi不愛吃kiwi」團隊，透過具溫度與安全性的智能輔具系統，鼓勵高齡者遊戲中活動，實踐永續與高齡友善社會願景；來自台北萬芳高中、松山高中的「Savoir B&B（薩維創科）」團隊，則以結合AI與IoT技術的心電圖判讀系統，獲得優選獎。

躍升全國性賽事 全台16縣市徵件破百

「Solve for Tomorrow」為三星電子推動的全球教育計畫，邀請青年運用科學、技術、工程與數學（STEM）知識，從問題定義、創意發想、原型開發到解決方案驗證，培養青年的實務技能與問題解決能力，解決社會面臨的挑戰。自2020年起在台灣舉辦以來已邁入第六屆，共累積520組團隊、近2,000名同學與教師參與，奠基歷年累積資源，今年更首度進入各大校園宣傳，舉辦早鳥永續參訪課程，讓同學在構思階段拓展視野，並開設帶隊老師的培力坊課程，協助團隊有更穩定的方向領航，締造徵件數突破百組佳績，參賽隊伍來自全台16縣市，顯見Solve for Tomorrow成為全國性賽事，深耕教育影響力持續擴大。

三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，「三星持續投入豐富資源，啟發學生的創意思維，今年看到更多元的主題視角與創意火花，包括銀髮照護、智慧醫療、水資源保育與資源循環等領域，都有精采的作品，為台灣帶來更多永續解方。作為國際型賽事，三星Solve for Tomorrow持續與全球接軌，今年我們以『運用科技落實環境永續』及『攜手國際奧委會，結合體育與科技推動社會變革』，希望藉此帶領更多台灣團隊站上國際舞台，讓世界看見台灣學子改變社會的能力」。

三星電子 教育
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄楠梓雨水下水道工程釀建築嚴重下陷 水利局緊急回填補救

高雄鹹酥雞嘉年華吸逾12萬人 帶動商圈業績成長

高雄燕巢月世界非法棄置廢棄物來自台南 南市環保局回應了

「你媽死了！」高雄女暴斃遭同居男友載走 去電告知女方兒警尋獲屍體

相關新聞

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

川湖第二期廠房動土 迎合AI伺服器滑軌強烈需求

川湖（2059）新建二廠17日舉行動土典禮，預定2027年中量產，可望迎接全球AI伺服器滑軌強烈需求，預計將投入約10億...

微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠

鳳凰颱風重創台灣部分地區，尤以「宜蘭、花蓮」地區災情最為嚴重。為協助受災民眾加速恢復生活與工作，微星（2377）科技即日...

TrendForce：記憶體價格攀升 下修2026年智慧手機與筆電產業展望

根據TrendForce調查顯示，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體步入...

韓國四大財團砸逾 5,500 億美元回流投資 本土押注 AI、半導體

根據彭博（Bloomberg）17日報導，三星集團（Samsung Group）、現代汽車集團（Hyundai Moto...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。