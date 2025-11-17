宏達電攜手法國文化機構 推全新沉浸式XR體驗

宏達電（2498）HTC旗下致力於推動科技與藝術融合的VIVE Arts，近年來陸續與法國頂級文化機構展開深度合作，從羅浮宮、巴黎聖母院、巴黎歌劇院到法國凡爾賽宮，皆以沉浸式科技為藝術注入新生命，重新定義藝術與觀眾之間的關係。

今日，VIVE Arts 再度與巴黎愛樂廳附設音樂博物館（Musée de la musique – Philharmonie de Paris） 攜手推出最新沉浸式 XR 體驗內容 《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展（Playing with Fire: An Immersive Odyssey with Yuja Wang）》，運用 XR 與實景娛樂（LBE）技術，以跨界科技開啟古典音樂會的新篇章。

以XR與LBE技術重塑古典音樂會體驗

《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》結合現場鋼琴演奏、視覺藝術、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）技術及空間音效（Spatialized Sound），為觀眾帶來前所未有的沉浸式感官體驗。 作品由榮獲 2024 年坎城影展「最佳沉浸作品獎」的導演皮耶-阿蘭．傑羅（Pierre-Alain Giraud）編導，並由 VIVE Arts 與國際沉浸式敘事製作公司 Atlas V 共同製作，英國知名沉浸展演空間 Lightroom 參與製作。

作為一場多人互動（multi-user）的大場域實景娛樂體驗（Location-Based Entertainment ; LBE），展現 HTC 在沉浸式媒介技術的領先實力。觀眾將配戴 HTC VIVE Focus Vision 頭戴裝置，在真實與虛擬交錯的空間中自由探索，近距離感受世界級鋼琴家王羽佳（Yuja Wang） 的演奏與情感。

作品以「火」為核心象徵，從巴哈（Johann Sebastian Bach）的神聖光輝，到史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）的革命烈焰，透過 XR 技術與空間音效，觀眾能於光影與音樂交織間，體驗靈感迸發的瞬間。該展將於 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 5 月 3 日 於巴黎音樂博物館展出，隨後於 2026 年 2 月 前往上海交響樂團音樂廳，並於 2026 年秋季登上倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre）。