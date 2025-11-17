川湖第二期廠房動土 迎合AI伺服器滑軌強烈需求
川湖（2059）新建二廠17日舉行動土典禮，預定2027年中量產，可望迎接全球AI伺服器滑軌強烈需求，預計將投入約10億元，員工宿舍與廠房面積約14,878.75平方米，連同一廠共約10,491.74坪，除了增加員工住宿安全外，將整合材料分條系統與智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統，建構一套完整的智慧化生產基地。
計畫完成後將增加掌控材料來源的彈性調度，以及自主分條生產與擴充組裝產能，並與川湖一廠及其子公司川益一與二期廠房約111,000平方米，以及即將完工的美國德州工廠，持續生產製造應用於傢俱與廚具及伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，共同為川湖集團的未來業務發展奠定無可限量的發展基礎。
川湖表示，在迅速成長的過程中，一直期望能讓出門在外打拚的員工能有一個溫暖的窩，因此，籌畫許久的員工宿舍與新建二期廠房就此孕育而生，期望川湖的成員們不用再為租屋而困擾，且同時啟動材料分條廠的設立與3C智慧化組裝產線的擴充，以因應訂單的持續增加及掌控料源的彈性分配。
