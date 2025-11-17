創意與Ayar Labs策略合作 先進ASIC整合共封裝光學

快訊

中央社／ 新竹17日電

IC設計服務廠創意電子今天宣布，與共封裝光學（CPO）技術領導業者Ayar Labs策略合作，將整合CPO至創意的先進特殊應用晶片ASIC）設計服務中。

創意發布新聞稿表示，透過整合Ayar Labs的TeraPHY光學引擎與創意的先進封裝及ASIC流程，雙方合作推動未來CPO的實際部署。

創意指出，新一代共同設計能全面應對共封裝光學整合的挑戰，包括架構設計、功率與訊號完整性、機械與熱管理，確保未來客戶能取得高頻寬且高能源效率的穩健解決方案。

創意表示，全新的XPU多晶片封裝（MCP）設計是以Ayar Labs的光學引擎取代傳統電性互連，直接連接至MCP有機基板。這架構可從XPU封裝實現超過100Tbps全雙工光學介面，提升頻寬。

在XPU MCP層級進行熱優化設計，並採用全新加強支架，創意指出，這將可滿足光學引擎的整合需求，實現可拆卸式光纖連接，同時符合機械應力與翹曲控制要求。

相關新聞

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計...

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

打從本世紀出鴻海決意進入車輛產業以來，始終拿不定主意，看似錯失中國市場良機，卻也少了一個在中國大內捲的吃力挑戰。如今從年初傳出透過法國雷諾結親日產…

川湖第二期廠房動土 迎合AI伺服器滑軌強烈需求

川湖（2059）新建二廠17日舉行動土典禮，預定2027年中量產，可望迎接全球AI伺服器滑軌強烈需求，預計將投入約10億...

微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠

鳳凰颱風重創台灣部分地區，尤以「宜蘭、花蓮」地區災情最為嚴重。為協助受災民眾加速恢復生活與工作，微星（2377）科技即日...

TrendForce：記憶體價格攀升 下修2026年智慧手機與筆電產業展望

根據TrendForce調查顯示，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體步入...

韓國四大財團砸逾 5,500 億美元回流投資 本土押注 AI、半導體

根據彭博（Bloomberg）17日報導，三星集團（Samsung Group）、現代汽車集團（Hyundai Moto...

