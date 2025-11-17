研調：記憶體上漲衝擊消費市場 下修明年手機與NB產業展望

根據TrendForce調查顯示，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體步入強勁上行周期，導致整機成本上揚，並將迫使終端定價上調，進而衝擊消費市場。基於此，TrendForce下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測，從原先的年增0.1%及1.7%，分別調降至年減2%及2.4%。此外，若記憶體供需失衡加劇，或終端售價上調幅度超出預期，生產出貨預測仍有進一步下修風險。

從個別產品來看，2025年智慧型手機記憶體價格上揚主要由DRAM帶動。2025年第4季 DRAM合約價格對比去年同期上揚逾75%，以記憶體占整機BOM cost約10~15%估算，2025年該成本已被墊高8~10%。

隨著DRAM及NAND Flash合約價格仍持續攀升，預估明年整機BOM cost將在今年的基礎上再提升約5~7%，或者更甚。對於原本就利潤偏薄的低階機種而言，品牌端勢必調降該產品占比，同時針對全系列產品分層上調終端售價以維繫正常營運。

由於記憶體供應緊張狀況延續，規模較小的智慧型手機品牌資源取得難度加大，不排除該市場將進入新一輪洗牌，大者恆大的趨勢將更為明確。

2026年筆電市場同樣將面臨明顯挑戰，以今年記憶體上漲前的成本結構為基準觀察，DRAM及NAND Flash合計占筆電整機BOM cost的比重約10~18%，在如此大幅且連續數季的上漲下，預估記憶體占整機BOM cost的比重將進一步擴大至20%以上。

若品牌選擇將成本轉嫁，預估2026年筆電終端售價將普遍上調5~15%，對需求形成實質壓力。筆電低價位市場同樣對價格變化高度敏感，預期將出現延後換機或轉向二手市場的情況。中價位市場的換機動能則可能顯著放緩，企業與家庭用戶皆傾向延長設備生命周期。此外，高價位市場雖相對具韌性，但預算有限的創作者與電競用戶仍可能調整至較低階配置。

綜合來看，記憶體價格持續上漲將使2026年筆電市場面臨BOM cost推升、通路壓力擴大、需求疲軟等三重挑戰，品牌端需在規格調整、庫存運作與通路補貼間取得平衡，以降低對銷售與毛利的衝擊。

至於可視為PC外圍延伸的監視器，其所搭載的記憶體多為小容量記憶體，受直接漲價衝擊影響有限。其隱憂來自間接影響，若PC零售價格大幅調漲導致整體出貨下修，將連帶衝擊監視器出貨表現，因此監視器年度出貨將從微增0.1%轉為年減0.4%。