微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠

鳳凰颱風重創台灣部分地區，尤以「宜蘭、花蓮」地區災情最為嚴重。為協助受災民眾加速恢復生活與工作，微星（2377）科技即日起推出「鳳凰颱風受災戶援助計畫」，凡居住於「宜蘭、花蓮」因颱風受災之民眾，致電微星客服中心或自行上網填寫申請即可索取微星官方商城「全系列顯示器產品」購機8折優惠折扣碼。本次優惠方案僅限配送宜蘭及花蓮地區訂單，協助居民迅速恢復生活與共度災後重建的艱難時刻。