微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠。微星／提供
微星關懷鳳凰颱風受災居民 提供宜蘭與花蓮受災戶購機8折優惠。微星／提供

鳳凰颱風重創台灣部分地區，尤以「宜蘭、花蓮」地區災情最為嚴重。為協助受災民眾加速恢復生活與工作，微星（2377）科技即日起推出「鳳凰颱風受災戶援助計畫」，凡居住於「宜蘭、花蓮」因颱風受災之民眾，致電微星客服中心或自行上網填寫申請即可索取微星官方商城「全系列顯示器產品」購機8折優惠折扣碼。本次優惠方案僅限配送宜蘭及花蓮地區訂單，協助居民迅速恢復生活與共度災後重建的艱難時刻。

相關新聞

川湖第二期廠房動土 迎合AI伺服器滑軌強烈需求

川湖（2059）新建二廠17日舉行動土典禮，預定2027年中量產，可望迎接全球AI伺服器滑軌強烈需求，預計將投入約10億...

TrendForce：記憶體價格攀升 下修2026年智慧手機與筆電產業展望

根據TrendForce調查顯示，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，更關鍵的是，記憶體步入...

韓國四大財團砸逾 5,500 億美元回流投資 本土押注 AI、半導體

根據彭博（Bloomberg）17日報導，三星集團（Samsung Group）、現代汽車集團（Hyundai Moto...

研華與高美館首度跨界合作 以邊緣 AI 打造生成式藝術互動體驗

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華 （2395）17日宣布以 AIR-420邊緣AI應用服務器，協助高雄市立美術...

研調：AI手機明年出貨挑戰6億支

研調機構DIGITIMES預估，2025年全球智慧型手機出貨量為12.213億支，年增成長2.3%，同時，生成式AI A...

