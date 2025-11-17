聽新聞
0:00 / 0:00
韓國四大財團砸逾 5,500 億美元回流投資 本土押注 AI、半導體
根據彭博（Bloomberg）17日報導，三星集團（Samsung Group）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）等南韓最大財團，近日在與總統李在明會面後，相繼宣布未來五年將在國內投資逾 5,500億美元，釋出訊號要讓南韓「產業引擎仍牢牢扎根本土」，即便首爾正大幅深化與華府的經貿關係。
外電指出，三星集團旗下事業體將在未來五年於南韓投資450兆韓元（約 3,095 億美元），資金將用於AI基礎建設與研發等領域；現代汽車集團則承諾在同一期間投入 125.2 兆韓元。SK 集團重申，預計至 2028 年將在 AI、晶片、能源與生技領域投資 128 兆韓元，LG 集團也再度確認，從 2024 年到 2028 年間將斥資 100 兆韓元，主要聚焦材料、零組件與設備。
相較韓國約 1.8 兆美元 GDP，這些投資承諾等同近 3 成年度產出，被視為在南韓對美國承諾投資 3,500 億美元後，對國內經濟與產能外移疑慮的一記「安撫訊號」。西江大學經濟學副教授 Hur Joonyoung 指出，這也是企業向新政府展現忠誠、平息外界「只往美國投資」擔憂的動作，不過部分金額原本就已編列在既有計畫中，實際新增投資規模仍待觀察。
彭博並指出，這波投資浪潮凸顯地緣政治正深刻影響亞洲企業資本配置。南韓、日本與台灣作為全球科技供應鏈關鍵一環，面臨華府要求在半導體與綠色科技等領域更緊密配合美國產業戰略，日本先前也同意對美投資 5,500 億美元，為韓美協議提供談判範本。
