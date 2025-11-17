是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術

是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。

是德科技發布新聞稿指出，隨著無線網路邁向6G，ISAC是關鍵技術能力，使得裝置能透過同一無線電通道進行通訊與環境感知。

是德科技表示，頻譜效率即便僅提升個位數，電信業者在大規模化時亦能創造顯著的容量與成本效益。而標準化規範中更確切的ISAC排程，將為晶片組最佳化與未來效能設定明確目標。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙說，這次結合聯發科MT2706晶片與稀疏雷達資源模式架構，搭配是德科技的網路模擬解決方案及聯發科5G動態資源分配技術，成功推進ISAC技術在6G時代的創新發展。期待與產業生態系攜手，共同推動標準化進程。

是德科技無線測試事業部副總裁兼總經理曹鵬表示，與聯發科合作彰顯產業夥伴加速推動6G創新，透過整合互補的專業知識與先進技術，正實現ISAC概念的實際測試，助力將次世代構想轉化為可應用、實用的解決方案。