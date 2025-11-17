車用半導體安世地緣政治危機已過？ASML CEO 這樣判斷

地緣政治議題圍繞過往持續干擾半導體設備供應鏈調度，近期車用安世半導體（Nexperia）事件凸顯荷蘭與中國大陸之間的緊張關係，台積電與三星、英特爾重要夥伴總部位於荷蘭的微影設備大廠ASML 執行長 Christophe Fouquet 近期接受荷蘭媒體訪問時拋出他的說法。

Christophe Fouquet 在荷蘭電視節目《Buitenhof》中表示，Nexperia事件提醒人們半導體行業的關鍵性以及生態系統的脆弱性，他指出，這凸顯了各方展現責任感的重要性，適當的對話不可或缺。

此外，Christophe Fouquet 也表示，兩國之間的緊張關係短期內不會對ASML造成影響，並預期大部分危機已經渡過。

