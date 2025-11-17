快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

車用半導體安世地緣政治危機已過？ASML CEO 這樣判斷

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
ASML 執行長 Christophe Fouquet （右）。圖／公司提供
ASML 執行長 Christophe Fouquet （右）。圖／公司提供

地緣政治議題圍繞過往持續干擾半導體設備供應鏈調度，近期車用安世半導體（Nexperia）事件凸顯荷蘭與中國大陸之間的緊張關係，台積電與三星、英特爾重要夥伴總部位於荷蘭的微影設備大廠ASML 執行長 Christophe Fouquet 近期接受荷蘭媒體訪問時拋出他的說法。

Christophe Fouquet 在荷蘭電視節目《Buitenhof》中表示，Nexperia事件提醒人們半導體行業的關鍵性以及生態系統的脆弱性，他指出，這凸顯了各方展現責任感的重要性，適當的對話不可或缺。

此外，Christophe Fouquet 也表示，兩國之間的緊張關係短期內不會對ASML造成影響，並預期大部分危機已經渡過。

ASML是全球晶片製造設備領導廠商之一，並且是晶片微影技術的領導者。願景是驅動半導體的各種應用來幫助解決人類生活中最嚴峻的挑戰。為了實現這個目標，該公司提供創新的產品和服務來幫助晶片製造商持續提升晶片價值並降低成本，致力於讓晶片的性能更強大、價格更合理，進而促使半導體技術能更廣泛的應用於醫療、能源、通訊和娛樂等相關產品與服務中。

ASML的成功來自於和客戶及供應商緊密合作所共同創造的領先技術、高效能的流程和優秀的員工。為了吸引國際頂尖人才，ASML致力於提供一個具啟發性的工作環境，讓全球優秀的工程師聚集在此工作、學習和分享。ASML的總部位於荷蘭Veldhoven，在全球16個國家的60個城市設有辦公室，員工超過44,000人，包括台灣員工逾4,500人。ASML為荷蘭阿姆斯特丹證券交易所和美國NASDAQ上市公司。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

歐洲與中國晶片爭端延燒 傳客戶繞道解套

NBA／格林點防守崩盤主因 勇士荷蘭中鋒：要帶著熱情盡全力

相關新聞

法學者：半導體是台灣重要戰略資產 但非神奇武器

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）談到「矽...

車用半導體安世地緣政治危機已過？ASML CEO 這樣判斷

地緣政治議題圍繞過往持續干擾半導體設備供應鏈調度，近期車用安世半導體（Nexperia）事件凸顯荷蘭與中國大陸之間的緊張...

是德科技攜聯發科推進Pre-6G整合感測與通訊技術

是德科技（Keysight）與聯發科（2454）攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能...

第22屆新竹區傑出經理得獎出爐 天虹科技董事長黃見駱獲傑出總經理獎

「第22屆新竹區傑出經理得獎」出爐，由天虹科技董事長黃見駱獲得傑出總經理獎，包括瑞昱及新代等經營層等九人也獲獎，預計將於...

宏達電攜巴黎愛樂廳 推出著名鋼琴家王羽佳XR體驗

宏達電（2498）旗下致力於推動科技與藝術融合的VIVE Arts，近年來陸續與法國頂級文化機構展開深度合作，從羅浮宮、...

台積電AI營收衝兆元大關 訂單能見度直達2028年

台積電受惠輝達、超微、博通等大客戶訂單湧入，法人看好今年AI相關營收將倍數成長，蓄勢挑戰新台幣兆元大關之餘，明年持續看增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。