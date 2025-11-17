車用半導體安世地緣政治危機已過？ASML CEO 這樣判斷
地緣政治議題圍繞過往持續干擾半導體設備供應鏈調度，近期車用安世半導體（Nexperia）事件凸顯荷蘭與中國大陸之間的緊張關係，台積電與三星、英特爾重要夥伴總部位於荷蘭的微影設備大廠ASML 執行長 Christophe Fouquet 近期接受荷蘭媒體訪問時拋出他的說法。
Christophe Fouquet 在荷蘭電視節目《Buitenhof》中表示，Nexperia事件提醒人們半導體行業的關鍵性以及生態系統的脆弱性，他指出，這凸顯了各方展現責任感的重要性，適當的對話不可或缺。
此外，Christophe Fouquet 也表示，兩國之間的緊張關係短期內不會對ASML造成影響，並預期大部分危機已經渡過。
ASML是全球晶片製造設備領導廠商之一，並且是晶片微影技術的領導者。願景是驅動半導體的各種應用來幫助解決人類生活中最嚴峻的挑戰。為了實現這個目標，該公司提供創新的產品和服務來幫助晶片製造商持續提升晶片價值並降低成本，致力於讓晶片的性能更強大、價格更合理，進而促使半導體技術能更廣泛的應用於醫療、能源、通訊和娛樂等相關產品與服務中。
ASML的成功來自於和客戶及供應商緊密合作所共同創造的領先技術、高效能的流程和優秀的員工。為了吸引國際頂尖人才，ASML致力於提供一個具啟發性的工作環境，讓全球優秀的工程師聚集在此工作、學習和分享。ASML的總部位於荷蘭Veldhoven，在全球16個國家的60個城市設有辦公室，員工超過44,000人，包括台灣員工逾4,500人。ASML為荷蘭阿姆斯特丹證券交易所和美國NASDAQ上市公司。
