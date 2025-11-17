是德科技攜聯發科推進Pre-6G整合感測與通訊技術

是德科技（Keysight）與聯發科（2454）攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，展示相較於現行5G方案更卓越的頻譜效率。此里程碑成果將為3GPP中新興的6G ISAC研發工作提供重要參考，亦是邁向6G實際部署的關鍵一步。此項成果於2025年11月5至7日舉行的布魯克林6G峰會（B6GS）亮相。

是德科技表示，隨著無線網路邁向6G，ISAC正成為關鍵技術能力，使裝置能透過同一無線電通道進行通訊與環境感知。目前的方法如時槽消隱，需預留完整訊框進行感測，此舉限制了傳輸量並降低整體頻譜效率。為實現ISAC的大規模應用，必須採用更靈活的解決方案。對營運商而言，即使僅提升個位數的頻譜效率，在大規模化時亦能帶來顯著的容量與成本效益。對設備製造商而言，標準化規範中更明確的ISAC排程，為晶片組最佳化與未來效能設定了明確目標。

是德科技透過實現無線電資源的智慧共享，使感測與通訊能在相同頻譜內高效協同運作，從而解決此挑戰。此次與聯發科技的合作證明，雷達感測與資料傳輸可共存而不影響品質、延遲與傳輸量。

是德科提憑藉在無線測試與模擬領域的成熟技術，運用網路模擬解決方案產品組合中的進階功能，為未來6G系統的高效頻譜共享提供支援。由此打造的高性能ISAC架構，相較現行5G方案展現出更卓越的頻譜效率。透過此次合作，雙方對整合感測與通訊技術的信心大幅提升，此將為未來6G應用實現更高的網路效能與裝置傳輸量。

聯發科技無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示：「在維持網路效能的同時，將感測功能整合至無線電介面，為產業帶來嶄新的成本效益。此次結合聯發科技MT2706晶片與稀疏雷達資源模式架構，搭配是德科技先進的網路模擬解決方案及聯發科技5G動態資源分配技術，成功展示ISAC技術在6G時代的創新發展。我們期待與產業生態系攜手，共同推動標準化進程。」

是德科技無線測試事業部副總裁兼總經理曹鵬表示：「與聯發科技的合作彰顯了強大的產業夥伴關係如何加速推動6G創新。透過整合互補的專業知識與先進技術，我們正實現ISAC概念的實際測試，助力將次世代構想轉化為可應用、實用的解決方案。」