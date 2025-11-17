第22屆新竹區傑出經理得獎出爐 天虹科技董事長黃見駱獲傑出總經理獎

「第22屆新竹區傑出經理得獎」出爐，由天虹科技董事長黃見駱獲得傑出總經理獎，包括瑞昱及新代等經營層等九人也獲獎，預計將於11月28日頒獎。

這項由新竹市企業經理協進會（簡稱新竹企經會）舉辦，主要延續多年來推動企業創新、人才培育與社會責任的宗旨，表揚在科技、 製造、研發與社會創新等領域中表現卓越的經理人。

新竹企經會自成立以來，致力串聯產官學界資源，推動企業升級與產業永續。「新竹區傑出經理獎」已成為新竹地區極具代表性的榮譽象徵，歷屆超過兩百位得獎人，皆是帶動台灣經濟與科技創新的重要推手。

此次頒獎名單包括傑出總經理獎：由天虹科技董事長黃見駱獲得。其餘傑出研究發展管理獎者包括：瑞昱半導體智慧互聯事業群資深處長 簡志清、新代研發處處長黃煒生、工研院生醫所副所長王兆麟 。

傑出科技管理獎得獎者為欣銓品保系統本部協理歐筱華、國研院半導體中心副主任莊英宗 、工研院產服中心資深總監張午寧 ；傑出青年經理獎得獎者：工研院機械所經理蔡承翰、工研院生醫所經理吳禮安；傑出社會創新獎得獎者：大山北月執行長莊凱詠。

新竹企經會傑出經理評選委員會主委謝榮哲表示：「這些優秀經理人是企業的中流砥柱，更是 帶動台灣產業持續進步的關鍵力量。藉由表揚這些典範人物，期盼激勵更多青年投入創新管理、科技研發，共同為台灣的經濟永續與社會創新努力。」

新竹企經會理事長鄭敦仁理事長強調:「本屆得獎者橫跨科技研發、管理創新與社會企業等多元領域，不僅展現專業實力，更以行動實踐永續精神。他們的努力不僅為企業創造價值，也為新竹地區 注入源源不絕的創新能量。」