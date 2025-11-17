宏達電攜巴黎愛樂廳 推出著名鋼琴家王羽佳XR體驗

宏達電（2498）旗下致力於推動科技與藝術融合的VIVE Arts，近年來陸續與法國頂級文化機構展開深度合作，從羅浮宮、巴黎聖母院、巴黎歌劇院到法國凡爾賽宮，皆以沉浸式科技為藝術注入新生命，重新定義藝術與觀眾之間的關係。

VIVE Arts 在17日再度與巴黎愛樂廳附設音樂博物館（Musée de la musique – Philharmonie de Paris） 攜手推出最新沉浸式 XR 體驗內容 《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展（Playing with Fire: An Immersive Odyssey with Yuja Wang）》，運用 XR 與實景娛樂（LBE）技術，以跨界科技開啟古典音樂會的新篇章。

《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》結合現場鋼琴演奏、視覺藝術、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）技術及空間音效（Spatialized Sound），為觀眾帶來前所未有的沉浸式感官體驗。 作品由榮獲 2024 年坎城影展「最佳沉浸作品獎」的導演皮耶-阿蘭．傑羅（Pierre-Alain Giraud）編導，並由 VIVE Arts 與國際沉浸式敘事製作公司 Atlas V 共同製作，英國知名沉浸展演空間 Lightroom 參與製作。

該展將於 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 5 月 3 日 於巴黎音樂博物館展出，隨後於 2026 年 2 月 前往上海交響樂團音樂廳，並於 2026 年秋季登上倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre）。

延續與法國文化機構的長期合作，VIVE Arts 攜手法國凡爾賽宮（Château de Versailles） 推出沉浸式 VR 體驗 《凡爾賽：太陽王的失落花園（Versailles: Lost Gardens of the Sun King）》。 該展同樣運用 HTC VIVE LBE 技術，重現三座已消逝的皇家場域－皇家動物園、忒提斯洞穴與迷宮花園。讓觀眾穿越 17 世紀的宮廷時空，親歷法國王室的華麗榮光，體驗藝術、建築與權力交織的壯麗年代。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，「VIVE Arts 致力於透過沉浸式科技讓觀眾以全新方式體驗文化之美。無論是在巴黎愛樂廳聆聽音樂的火焰，或在凡爾賽宮漫步失落花園，如同呼應VIVE品牌的核心價值，VIVE Arts都希望讓科技成為人文連結的橋梁。」