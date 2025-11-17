法學者：半導體是台灣重要戰略資產 但非神奇武器

快訊

中央社／ 巴黎16日專電
圖為台積電廠區外觀。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）談到「矽盾」概念時說，半導體產業是台灣極為重要的戰略資產，「但不該誤以為它是能永久確保安全的神奇武器」。

第54屆歐洲台灣協會聯合會年會在巴黎舉行，主題為「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」。

主辦單位15日下午在法國國立東方語言與文化學院（Inalco）放映講述台灣半導體產業發展歷程的紀錄片「造山者－世紀的賭注」，隨後邀杜懋之發表「台灣在全球半導體生態系中的戰略角色」專題演說。

杜懋之說，矽盾的概念是台灣半導體產業和台積電對人工智慧（AI）發展太重要，足以嚇阻中國動武或採取其他脅迫手段統一台灣，對美國來說也具戰略價值；另一種說法是，破壞台灣半導體產業將不利於中國自己的國家利益，但「我認為這種說法不太有說服力」，根據他蒐集到的消息，中方認為台灣半導體的戰略價值相當次要，有其他比這更重要的事。

他說，半導體產業是台灣的重要戰略資產，台灣將其融入外交政策，並聰明地利用它來建立與美國的防禦供應鏈；從軍事平衡來看，台灣對美國無可取代，而在美中關係裡，最重要的就是軍事平衡。

不過他強調：「在關於矽盾的討論中，我的論點是半導體產業對台灣是極為重要的戰略資產，但不該誤以為它是能永久確保安全的神奇武器。」

台灣半導體產業動態與美國密切相關，杜懋之說，美國2020年將中國華為公司列入管制實體清單，台積電等企業選擇遵守，近年美國管理技術轉移的制度也持續收緊，現在引人關注的是美國總統川普明年4月訪中時，是否會宣布在科技巨頭輝達（Nvidia）晶片等方面放寬管制。

他還提到，美國前總統拜登政府常說「小院高牆」（small yard, high fence），「現在院子愈來愈大，圍牆愈來愈高，這一直是事態發展的方向」。「小院高牆」策略主張保護攸關美國國安的關鍵技術和研究領域（小院），並設下圍繞這些領域的戰略邊界（高牆）。

在歐台關係方面，杜懋之說，台積電在德國德勒斯登（Dresden）的投資案備受關注，但台灣其他重要科技企業同樣陸續在義大利、波蘭、法國投資，政府政策也支持在捷克和立陶宛發展半導體價值鏈相關領域，台灣在歐洲的投資及其帶來的改變已是當前焦點。

他還提到，台灣半導體產業的國際化，某種程度上將被人才和能源需求所驅動，所以不純粹是台灣從國安角度來看的戰略考量，也攸關企業發展的盤算。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）15日在歐洲台灣協會聯合會年會座談中，談到台灣在全球半導體生態系的戰略角色。中央社
法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）15日在歐洲台灣協會聯合會年會座談中，談到台灣在全球半導體生態系的戰略角色。中央社

台積電
