破天荒！買DRAM模組要搭主機板 華碩、技嘉、微星、青雲等板卡廠樂透

全球DRAM市場大缺貨，下游DRAM模組價格跟著飆漲且一貨難求，不僅報價「一日多市」，通路端更首次出現要求客戶「買一條DRAM模組，要搭配一片主機板」，類似愛馬仕（HERMES）等高檔精品「配貨」銷售，為DRAM問世逾半個世紀以來首見，凸顯市場搶貨盛況空前。

市場買氣太旺，通路祭出DRAM模組與主機板採1：1配貨銷售策略，引爆主機板跟著熱銷，讓華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、青雲（5386）等板卡廠順勢搭上這波DRAM搶貨大商機。

技嘉、微星等板卡廠均透露，「確實有聽聞現在通路端賣DRAM模組要搭著主機板綑綁銷售，配比則視通路端策略，但並非板卡廠要求。」展望後市銷售，技嘉強調，目前看來主機板銷售已超越今年初預估，明年有很大機會持續保持成長態勢。

記憶體嚴重供不應求，此前，日本最大電子產品零售聚落東京秋葉原已有商家發出記憶體成品「限購令」，明訂每位顧客只能限量購買DRAM模組、固態硬碟（SSD）等記憶體產品。

如今通路端對購買DRAM模組祭出類似購買愛馬仕等高檔精品才有的「配貨」機制，要搭購主機板才賣，是DRAM在1970年問世以來，逾半個世紀首見，凸顯DRAM超級搶手，市場遠比外界想像更熱。

通路業者透露，DRAM模組熱銷，持續看好後續漲價態勢，「現在賣會比之後賣虧。」因此，搭配主機板賣，「多少能補回一點之後的價差」，也意外讓板卡衝出一波好銷量。

不具名的通路賣家指出，DRAM價格狂飆，DDR4、DDR5顆粒翻倍漲，下游模組因更具「賺價差」優勢，現階段16GB、32GB DDR5 DRAM模組已比兩、三個月前漲價倍數計。

當下一條DRAM模組要價四、五千元已非新鮮事，對比先前約一、二千元就能「搞定」，市場普遍預計後續價格還會再上揚，使得手上有貨的通路商若先前已有大量低價庫存在手，更為「惜售」，希望能將利潤最大化，進而導致供給更緊俏。

PC零組件通路商透露，現在DRAM大缺貨，報價「一日多市」，報價網站「僅供參考」，要到現場詢問報價才算數，而且是「有確定要買」才報價給你，今天上午的報價未必和下午一樣。

DRAM一貨難求，通路端出現「「買一條DRAM模組，搭配買一塊主機板」才販售，讓PC玩家直呼「有生之年看到買DRAM模組要搭主機板，真是世界奇觀」。

品牌業者表示，上次出現綑綁銷售的現象，是在2017年與2018年加密幣挖礦熱潮，當時許多礦廠以顯卡挖礦，導致顯卡瘋狂缺貨，通路商要求購買顯卡的消費者，必須同時購買主機板甚至是整機，如今DRAM模組也進入「配貨銷售」模式，研判熱潮還會延燒好一陣子。