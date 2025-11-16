買DRAM模組要配貨主機板 微星、青雲分別與威剛、美光合作 成為大贏家

「要買DRAM模組，須搭購等量主機板」，讓板卡廠意外搭上DRAM熱銷缺貨列車，微星（2377）、青雲（5386）更是各自手握王牌，分別與台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）、全球前三大DRAM廠美光在DRAM模組大規模合作，在記憶體缺貨潮下，微星、青雲透過與記憶體大咖合作，成為洞燭機先的兩大贏家。

法人看好，記憶體一貨難求，能與一線記憶體品牌合作，有助微星、青雲擴大供貨能力，搶得第一手商機。

微星是台灣老牌板卡廠，與威剛跨業合作，在記憶體走向高容量、高頻率的趨勢下，攜手打造全球首款支援4-RANK架構的DDR5 5600 CUDIMM大容量記憶體模組，該創新設計讓單支CUDIMM記憶體容量突破至128GB，並可在英特爾Z890平台上穩定運行，為桌上型平台開啟高容量與高效能並行的全新紀元。

微星表示，這款DDR5 5600 4-RANK CUDIMM大容量記憶體較傳統2-RANK模組容量加倍，滿足大型應用與資料密集任務的龐大運算需求。同時，更維持CUDIMM記憶體高速與穩定的特色，可在嚴苛環境下保持優異的資料傳輸效能與低延遲表現。

威剛4-RANK DDR5 5600 CUDIMM大容量記憶體已在微星研發中的Z890主機板完成整合測試，並初步成功通過5,600 MT／s穩定燒機測試，展現出極佳的效能與穩定表現，支援2DIMM平台最高256GB記憶體容量配置，讓使用者在單一平台上同時享有極致效能與超大容量。

青雲拿下美光及美光旗下品牌Crucial記憶體與固態硬碟（SSD）產品代理權，通吃主機板、記憶體商機。根據青雲網站揭露的產品資料，共代理五款美光DRAM模組產品，企業用包括DDR5 RDIMM、DDR4 RDIMM 、DDR4 LRDIMM 、DDR4 ECC SODIMM 、DDR4 ECC UDIMM等。

青雲並代理六款Crucial品牌記憶體模組，包括Crucial DDR5 PRO 超頻版電競記憶體、Crucial DDR5 PRO 電競記憶體、Crucial DDR5 CUDIMM & CSODIMM 記憶體、Crucial DDR5 桌上型和筆記型記憶體、Crucial DDR4 PRO 桌上型電腦記憶體、Crucial DDR4 桌上型和筆記型記憶體等。

青雲表示，作為美光的全球消費者品牌，目前Crucial產品已在全球的領導零售/電子零商店、商業經銷商，以及系統整合業者處販售，在各地增強系統效能和使用者生產力。