經濟學人：台積電審慎擴產 謹記歷史經驗

AI支出熱潮大幅提高晶片需求，也引發晶片供應日益緊俏疑慮，惟台積電（2330）增產速度不如客戶期望，《經濟學人》雜誌分析，台積電基於過去半導體景氣興衰的經驗，對大幅增產抱持審慎態度，讓AI產業感到挫折。

台積電為全球晶圓代工龍頭，生產幾乎所有高階AI晶片。為了拿到台積電更多產能，輝達執行長黃仁勳日前造訪台灣，希望台積電能提高給輝達晶片產能一倍，OpenAI執行長奧特曼也呼籲台積電「多蓋一點產能」。

台積電正積極擴產，速度卻不如客戶期望。台積電預估，今年資本支出約410億美元，預料2027年時將增至520億美元，絕對數字看似增加，但資本支出占營收比率卻持續下降，預料未來幾年都將維持相同趨勢，反映台積電的審慎態度，也可能衝擊AI產業的樂觀預測。

《經濟學人》指出，這可能是受到過去半導體景氣興衰歷史的影響。晶片業長期以來的景氣循環，都是先出現供應緊俏，業者擴產以滿足需求後，在需求降溫時面臨產能過剩困境。

尤其台積電在新冠疫情期間提高投資，以緩解成熟製程晶片短缺，現在這些產能卻未被充分利用，憂心重蹈覆轍。