經濟學人：台積電審慎擴產 謹記歷史經驗

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
台美關稅談判尚未底定，傳美方要求台灣的投資金額在3500億美元到5500億美元之間。圖為台積電在高雄楠梓科學園區的晶圓22廠。 圖／聯合報系資料照片
台美關稅談判尚未底定，傳美方要求台灣的投資金額在3500億美元到5500億美元之間。圖為台積電在高雄楠梓科學園區的晶圓22廠。 圖／聯合報系資料照片

AI支出熱潮大幅提高晶片需求，也引發晶片供應日益緊俏疑慮，惟台積電（2330）增產速度不如客戶期望，《經濟學人》雜誌分析，台積電基於過去半導體景氣興衰的經驗，對大幅增產抱持審慎態度，讓AI產業感到挫折。

台積電為全球晶圓代工龍頭，生產幾乎所有高階AI晶片。為了拿到台積電更多產能，輝達執行長黃仁勳日前造訪台灣，希望台積電能提高給輝達晶片產能一倍，OpenAI執行長奧特曼也呼籲台積電「多蓋一點產能」。

台積電正積極擴產，速度卻不如客戶期望。台積電預估，今年資本支出約410億美元，預料2027年時將增至520億美元，絕對數字看似增加，但資本支出占營收比率卻持續下降，預料未來幾年都將維持相同趨勢，反映台積電的審慎態度，也可能衝擊AI產業的樂觀預測。

《經濟學人》指出，這可能是受到過去半導體景氣興衰歷史的影響。晶片業長期以來的景氣循環，都是先出現供應緊俏，業者擴產以滿足需求後，在需求降溫時面臨產能過剩困境。

尤其台積電在新冠疫情期間提高投資，以緩解成熟製程晶片短缺，現在這些產能卻未被充分利用，憂心重蹈覆轍。

台積電 晶片 AI
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」

特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...

買DRAM模組須搭主機板 微星、青雲手握王牌成大贏家

「要買DRAM模組，須搭購等量主機板」，讓板卡廠意外搭上DRAM熱銷缺貨列車，微星、青雲更是各自手握王牌，分別與台灣記憶...

軟銀部署AI-RAN 光寶、榮群、互動等營運可望衝一波

輝達斥資10億美元入股電信大廠諾基亞，掀起次世代6G與AI-RAN應用新旋風，與輝達合作緊密的日本軟體銀行搶先呼應，在A...

台積營收 明年續破千億美元關卡

台積電受惠輝達、超微、博通等大客戶訂單湧入，法人看好今年ＡＩ相關營收將倍數成長，蓄勢挑戰新台幣兆元大關之餘，明年持續看增...

高通新品 帶旺工業電腦廠

晶片大廠高通旗下高通技術公司宣布推出Dragonwing IQ-X系列產品，是高通首款工業級電腦處理器，專為新一代工業電...

