台積電AI營收衝兆元大關 訂單能見度直達2028年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

台積電（2330）受惠輝達、超微、博通等大客戶訂單湧入，法人看好今年AI相關營收將倍數成長，蓄勢挑戰新台幣兆元大關之餘，明年持續看增，將連三年改寫新猷，挹注台積電2026年美元營收持續飛越千億美元關卡，訂單能見度直達2028年。

台積電一貫不評論法人預估數字與單一客戶。法人指出，台積電在2024年AI需求起飛期，當年度AI相關營收首度突破百億美元，立下營運新里程碑。

今年在輝達領軍下，伴隨超微、博通，以及其他ASIC客戶大單持續報到，推升台積電先進製程產能滿載，AI相關營收可望達280億美元至330億美元，較去年呈現倍數成長，叩關新台幣兆元，再創新高，整體泛AI相關營收（包含AI交換器與網路連接相關ASIC、AI電腦邊緣裝置等）估可望占全年營收約23%至28%，超越公司預估。

在上述基礎上，法人分析，台積電客戶群AI新創應用持續遍地開花，讓台積電訂單滿手，估計2026年AI相關營收可望突破400億美元，站穩新台幣兆元大關、達約1.24兆元，續創新高。

業界指出，台積電客戶群持續戰略預訂3奈米以下先進製程產能，即便台積電已預告反映銷售價值來釐清真實需求，仍阻擋不了客戶群在AI軍備競賽之下，預訂產能的力道，至2028年訂單能見度持續明朗。

台積電早已和全球所有AI創新夥伴合作，台積電董事長魏哲家曾在法說會上提到，預期2028年伺服器AI處理器營收占比將超過20%。

台積電提到，與客戶及客戶的客戶密切合作，並規劃產能。台積電目前擁有逾500個不同的客戶，隨著製程技術複雜性增加，公司與客戶接觸啟動專案的前置時間至少要提早二至三年。

台積電定義，AI相關需求包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等，看好AI加速器營收貢獻2025年會再成長一倍。

技術應用上，台積電最先進的2奈米已如期量產，公司看好隨著智慧手機、高速運算和AI應用推動下，2026年2奈米業務將快速成長。

台積電 AI 營收
×

