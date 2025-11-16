快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

工研院：太陽能廠推利基產品與開發電廠 擴大出海口

中央社／ 新竹16日電

台灣太陽能裝置量推進遭遇瓶頸，不過，政府政策有明確目標要達成，工研院估計，未來5年國內市場將有超過15GW需求，將是廠商的機會；不僅如此，除耕耘內需市場，業者可以同時開拓海外市場，發展利基型產品，跨足開發電廠，擴大產品出海口。

工研院產科國際所分析師江宜晏指出，國內太陽能案場今年推進並不順利，據統計，今年前9月太陽能累計裝置量818MW，較去年同期的1288MW少了470MW，降幅達36.5%。

江宜晏說，截至9月台灣太陽能累計裝置量逾15GW，距離政府訂定的2030年太陽能裝置量31GW目標，仍有15GW的努力空間，但這是業者的機會。政府若能鼓勵多採用國產太陽能模組，或限制採用海外進口太陽能電池比重，將更有利台灣廠商產品銷售。

江宜晏分析台灣太陽能產業發展態勢，在上游的矽料和矽晶圓領域布局比較少，主要仰賴海外進口。中游的電池和模組方面，太陽能電池製造採用半導體技術，進入門檻較高，台灣業者相對有經驗，具有發展優勢。

太陽能模組因進入門檻低，中國大陸廠商總產量多達全球總需求量的2倍，且中國供應鏈在許多國家皆有布局，使得太陽能模組市場競爭激烈，近年產品價格屢創新低。

面對全球太陽能產業供過於求情況嚴重，中國大陸廠商低價競爭激烈，以及台灣內需市場疲弱，台灣廠商紛紛調整產能因應。江宜晏指出，中美晶宜蘭廠於今年初停工，聯合再生能源今年也展開精實計畫，將苗栗竹南的傳統PERC（背面鈍化）產線退役，更專注於主流的TOPCon（穿隧型異質接面）模組與儲能系統業務。

江宜晏預估，今年台灣太陽能電池和模組產值恐將不到新台幣388億元，較去年減少逾2成，而且在短期供過於求情況難以扭轉下，明年台灣太陽能產值恐進一步滑落至320億元以下，較今年再減少17.5%。

江宜晏認為，太陽能業者除了持續深耕內需市場，可以同時開拓日本和美國等海外市場。其中，日本氣候環境與台灣比較相近，彼此交流比較多，美國則限制中國大陸供應鏈，都比較有利台灣廠商發展。

產業界也積極尋求出海口，茂迪耕耘日本市場已有成果，6月獲得客戶訂單，訂單能見度可達明年一整年。聯合再生能源估計美國太陽能市場一年有多達30GW至40GW的商機，且有去中化政策，不排除採取收購計畫，布局美國太陽能模組製造。至於元晶，一方面主打美國太陽能電池市場，也出口日本太陽能模組產品。

江宜晏表示，具抗鹽害、抗風特性的利基型太陽能模組不僅適合台灣市場，東南亞市場也需要這類產品，廠商可以朝向這方面努力。此外，業者可以透過中下游整合，開發下游電廠，採用自家產品，擴大產品出海口。

太陽能電池 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

7個人400元早餐開啟台灣積體電路發展 當年建造護國神山有這群大咖

苗栗殺人凶嫌曾在台積電廠泥作 社會安全網沒網住？學者：值得研究

2025日本移動展／Nissan Sakura電動車利用太陽能提升續航里程！

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

相關新聞

ASIC商機火！聯發科、世芯、創意強攻特殊應用晶片 瞄準雲端AI市場

近來出現AI泡沫化雜音，但市場依舊看好中長期相關應用前景，台廠包括IC設計指標業者聯發科，及特殊應用IC（ASIC）設計...

AI 與高速運算應用等需求 力旺、M31擴展先進製程晶片

AI與高速運算應用等需求，持續推動先進製程晶片市場發展，矽智財（IP）廠包括力旺與M31等，都積極擴展先進製程晶片應用。

AI瀏覽器 科技創新雙面刃

AI瀏覽器正重新定義人們與網路互動的方式，從單純的資訊入口，進化為能理解需求並主動執行任務的智慧代理。這種轉變正推動產業...

機器人技術突飛猛進 台廠搶靈巧手商機不缺席

AI和機器人技術突飛猛進，「靈巧手」這項充滿未來感的科技正走入現實，這是機器人手臂的末端核心，模擬人類手部的靈活動作，能...

智慧城市發展 台灣可借鏡南韓

南韓智慧城市政策的演進路徑，從早期以治安與災害防救為主軸、強調整合功能的「智慧城市整合平台」，發展為能跨部門協作、促進資...

高通新品 帶旺工業電腦廠

晶片大廠高通旗下高通技術公司宣布推出Dragonwing IQ-X系列產品，是高通首款工業級電腦處理器，專為新一代工業電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。