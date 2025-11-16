工研院：太陽能廠推利基產品與開發電廠 擴大出海口

台灣太陽能裝置量推進遭遇瓶頸，不過，政府政策有明確目標要達成，工研院估計，未來5年國內市場將有超過15GW需求，將是廠商的機會；不僅如此，除耕耘內需市場，業者可以同時開拓海外市場，發展利基型產品，跨足開發電廠，擴大產品出海口。

工研院產科國際所分析師江宜晏指出，國內太陽能案場今年推進並不順利，據統計，今年前9月太陽能累計裝置量818MW，較去年同期的1288MW少了470MW，降幅達36.5%。

江宜晏說，截至9月台灣太陽能累計裝置量逾15GW，距離政府訂定的2030年太陽能裝置量31GW目標，仍有15GW的努力空間，但這是業者的機會。政府若能鼓勵多採用國產太陽能模組，或限制採用海外進口太陽能電池比重，將更有利台灣廠商產品銷售。

江宜晏分析台灣太陽能產業發展態勢，在上游的矽料和矽晶圓領域布局比較少，主要仰賴海外進口。中游的電池和模組方面，太陽能電池製造採用半導體技術，進入門檻較高，台灣業者相對有經驗，具有發展優勢。

太陽能模組因進入門檻低，中國大陸廠商總產量多達全球總需求量的2倍，且中國供應鏈在許多國家皆有布局，使得太陽能模組市場競爭激烈，近年產品價格屢創新低。

面對全球太陽能產業供過於求情況嚴重，中國大陸廠商低價競爭激烈，以及台灣內需市場疲弱，台灣廠商紛紛調整產能因應。江宜晏指出，中美晶宜蘭廠於今年初停工，聯合再生能源今年也展開精實計畫，將苗栗竹南的傳統PERC（背面鈍化）產線退役，更專注於主流的TOPCon（穿隧型異質接面）模組與儲能系統業務。

江宜晏預估，今年台灣太陽能電池和模組產值恐將不到新台幣388億元，較去年減少逾2成，而且在短期供過於求情況難以扭轉下，明年台灣太陽能產值恐進一步滑落至320億元以下，較今年再減少17.5%。

江宜晏認為，太陽能業者除了持續深耕內需市場，可以同時開拓日本和美國等海外市場。其中，日本氣候環境與台灣比較相近，彼此交流比較多，美國則限制中國大陸供應鏈，都比較有利台灣廠商發展。

產業界也積極尋求出海口，茂迪耕耘日本市場已有成果，6月獲得客戶訂單，訂單能見度可達明年一整年。聯合再生能源估計美國太陽能市場一年有多達30GW至40GW的商機，且有去中化政策，不排除採取收購計畫，布局美國太陽能模組製造。至於元晶，一方面主打美國太陽能電池市場，也出口日本太陽能模組產品。

江宜晏表示，具抗鹽害、抗風特性的利基型太陽能模組不僅適合台灣市場，東南亞市場也需要這類產品，廠商可以朝向這方面努力。此外，業者可以透過中下游整合，開發下游電廠，採用自家產品，擴大產品出海口。