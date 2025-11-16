AI 與高速運算應用等需求 力旺、M31擴展先進製程晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

AI與高速運算應用等需求，持續推動先進製程晶片市場發展，矽智財（IP）廠包括力旺（3529）與M31（6643）等，都積極擴展先進製程晶片應用。

在授權金收入方面，力旺提到，該公司有十年18個3奈米製程美國國防應用授權合約，及AI伺服器3奈米製程CPU授權，將帶動其PUF技術相關授權強勁成長。量產權利金收入預期成長加速，動能之一是AI伺服器元件，包括安全遠端伺服器管理、SSD控制IC與網通晶片等，還有來自多家客戶特殊應用IC（ASIC）晶片。

力旺指出，隨記憶體變成晶片運算瓶頸，使得以取代外掛記憶體為核心的嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如該公司的NeoEE已導入DDR 5，取代DDR 4的EEPROM，預計明年會進入大量生產期。力旺董事長徐清祥預期，本季業績將創歷史新高，並對明年及未來成長非常有信心。

M31本季啟動新一波2奈米與3奈米強化版IP專案，並與多家全球AI與車用領域企業合作。該公司評估，AI應用持續滲透至終端裝置，推動高速傳輸介面IP與記憶體介面IP規格升級至5奈米製程以下。權利金部分，隨先進製程量產規模擴大、各式成熟製程平台滲透率提升，預期將推升中長期權利金成長。

M31總經理張原熏表示，希望本季可走出營運相對谷底，後續獲利表現逐漸提升，估計全年美元營收仍可望年增逾二成。展望明年，授權金方面也希望有近20％成長。

晶片 奈米 AI
