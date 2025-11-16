AI 與高速運算應用等需求 力旺、M31擴展先進製程晶片
AI與高速運算應用等需求，持續推動先進製程晶片市場發展，矽智財（IP）廠包括力旺（3529）與M31（6643）等，都積極擴展先進製程晶片應用。
在授權金收入方面，力旺提到，該公司有十年18個3奈米製程美國國防應用授權合約，及AI伺服器3奈米製程CPU授權，將帶動其PUF技術相關授權強勁成長。量產權利金收入預期成長加速，動能之一是AI伺服器元件，包括安全遠端伺服器管理、SSD控制IC與網通晶片等，還有來自多家客戶特殊應用IC（ASIC）晶片。
力旺指出，隨記憶體變成晶片運算瓶頸，使得以取代外掛記憶體為核心的嵌入式記憶體相關技術進入商用化，如該公司的NeoEE已導入DDR 5，取代DDR 4的EEPROM，預計明年會進入大量生產期。力旺董事長徐清祥預期，本季業績將創歷史新高，並對明年及未來成長非常有信心。
M31本季啟動新一波2奈米與3奈米強化版IP專案，並與多家全球AI與車用領域企業合作。該公司評估，AI應用持續滲透至終端裝置，推動高速傳輸介面IP與記憶體介面IP規格升級至5奈米製程以下。權利金部分，隨先進製程量產規模擴大、各式成熟製程平台滲透率提升，預期將推升中長期權利金成長。
M31總經理張原熏表示，希望本季可走出營運相對谷底，後續獲利表現逐漸提升，估計全年美元營收仍可望年增逾二成。展望明年，授權金方面也希望有近20％成長。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言