蘋果啟動接班…庫克將卸任 傳硬體部門主管接棒

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

英國金融時報報導，本月年滿六十五歲的蘋果公司執行長庫克最快明年卸任，蘋果公司近來已加緊籌備庫克接班事宜，可能交棒給目前掌管硬體工程部門的資深副總特納斯，若是如此，將象徵硬體團隊重掌大權。

多位知情人士向金融時報透露，蘋果董事會與高階主管最近加緊準備執行長交接事宜，但尚未做出最後決定。他們強調，接班屬長期規畫，與公司目前績效無關。

蘋果將迎來年底iPhone銷售旺季，不太可能在明年一月底公布財報前任命新執行長。若在明年初宣布，將給新領導團隊充分時間，為六月登場的開發者大會以及九月推出新一代iPhone預作準備。消息人士表示，準備工作正如火如荼進行中，但宣布時機未定。

庫克自二○一一年起從共同創辦人賈伯斯手中接掌蘋果兵符，至今已掌舵逾十四年，蘋果市值在他任內扶搖直上，從二○一一年的大約三千五百億美元，一路飆上四兆美元。上月公布財報表現強勁，激勵蘋果股價直逼空前新高價位，但今年來股價漲幅僅百分之十二，遙遙落後人工智慧（ＡＩ）光環更耀眼的輝達、Alphabet和微軟。

特納斯若果真獲任命為新執行長，顯示蘋果硬體團隊將重掌大權。這家iPhone製造商一直未能突破既有框架、開發出新的產品類別，在ＡＩ領域也苦苦追趕矽谷同業。

庫克曾表明偏好從公司內部擢升接班人，並宣稱蘋果公司已備妥「非常詳細的接班計畫」。今年來，蘋果歷經一連串高階人事變動，庫克長年倚重的財務長梅斯特里在年初卸任，大力栽培的威廉斯七月也宣布卸任營運長。

