智慧城市發展 台灣可借鏡南韓

南韓智慧城市政策的演進路徑，從早期以治安與災害防救為主軸、強調整合功能的「智慧城市整合平台」，發展為能跨部門協作、促進資料再利用與擴散的「智慧城市資料中樞」。

在最新《智慧城市綜合計畫（2024－2028）》中，南韓國土交通部將「以AI與資料為核心城市基盤」與「推動平台型城市擴散」列為主要推進方向，提出以資料驅動服務創新、以城市平台促進擴散的治理思維，並形成制度化、可持續推動的政策藍圖。

南韓智慧城市資料平台的發展經驗，兼顧技術驗證與制度治理，或可作為我國未來布局參考。一、建立以數據為核心的平台基礎，跨城市擁有相同語言。

南韓採用歐洲電信標準協會制定的NGSI-LD數據連結標準，以管理跨系統異質數據，支援數據整合、共享與擴展性。先將數據接入資料中樞，確保符合NGSI-LD語意一致標準，在資料整合的基礎上發展應用。

此種標準導向的城市資料平台設計邏輯也考量互通性，可與國際框架銜接，讓南韓在國際合作、標準參與、方案輸出上更具兼容性與可對接性，降低產業於多國部署解方的邊際成本。

我國現行智慧城市多以應用或單點專案為出發點，資料平台治理尚未成為政策主軸。各縣市智慧交通、智慧健康、治理安全等專案未能對齊。多項單點無法互通的服務成果，出現碎片化問題。

要避免應用碎片化、資料孤島化，可借鏡南韓，參照採用國際或國家級的標準化介面與數據模型，先建立資料標準、語意一致性與AI模型治理，確保不同系統間的互通性與數據整合，同時將數據平台視為核心基礎技術，著重於跨領域、跨城市層級的城市資料整合平台。

二、中央定義互通框架，讓地方發揮彈性：對資源有限的中小型城市而言，單獨建置資料平台的成本與人力負擔過高。南韓提出「廣域資料中樞」為解方，採用雲端架構將多個市郡納入同一平台，統一權限管理、資安治理與API接入，解決地方各自建置後的人力不足、維運昂貴及標準不一問題。

借鏡南韓經驗，台灣可思考如何在中央、區域與地方之間，建立多中心的治理秩序。或由中央建立基於雲的跨城市資料平台，並定義可信任的原則規範（如資安、權限、隱私、倫理）與最低互通標準，讓地方在共通基盤上開發在地化服務並疊加創新。

如此分工不僅減輕地方負擔，使中小城市不因資源限制而落後，更能以資料平台為基礎推動交通整合、災害應變與能源管理等跨域服務，形塑具集體韌性的智慧城市體系。

三、GovTech協作，把產業變成政策的共舞者：南韓智慧城市策略的特色，在於將政府與產業綁定於同一條價值鏈。政府身兼首位買方與規則制定者，要求專案成果必須具模組化、開源化與可複製性。其資料中樞採高度模組化設計，分為資料核心、資料蒐集與資料分析三大模組，並以營運支援與可選模組作為延伸，使城市依需求彈性擴充，並透過標準化API與語意模型確保資料順暢流通。

在此架構之下，企業需設計可於多城部署的解決方案，形成以制度為驅動的 GovTech生態系：政府設定需求與規範，企業藉由實作累積經驗，再以此能量拓展海外市場。

四、永續與包容：讓智慧城市回應更大的公共課題。全球智慧城市正持續進化，這不僅是技術升級的問題，更關乎城市治理的轉型。智慧城市的核心價值，從效率與便利面的著重，轉向「以人為本」的設計思維，更考驗能否在高齡化、氣候變遷、社會不平等等挑戰中，展現韌性、包容與永續的能力。

我國在制定智慧城市規畫時，應將永續、包容列為主要資源投入方向，考慮不同地區層級的差異化策略，將資源集中解決地區特定問題，讓智慧城市不只是科技政策，更成為促進社會公平與生活福祉的政策實踐。最重要的是，我國智慧城市發展應始終以民眾需求為核心，讓AI成為提升生活品質與社會福祉的基礎力量，逐步實現全民共享長遠願景。