機器人技術突飛猛進 台廠搶靈巧手商機不缺席

經濟日報／ 盧冠芸（資策會MIC資深產業分析師）

AI機器人技術突飛猛進，「靈巧手」這項充滿未來感的科技正走入現實，這是機器人手臂的末端核心，模擬人類手部的靈活動作，能抓取物品、組裝零件，甚至與人互動。對台灣精密製造重鎮來說，靈巧手的崛起是技術挑戰，更是產業升級的機會，透過學習國際標竿廠商的經驗，台灣可望整合既有供應鏈，打造高價值的智慧機器人模組，開拓全球市場，讓台灣在智慧機器人時代占有一席之地。

靈巧手就像機器人的「智慧手掌」，能模仿人類手指多關節運動，執行精細任務，相較傳統夾爪，靈巧手有更多「自由度」，動作更靈活。過去20年，高精度達、力覺與觸覺感測器，以及AI演算法的進步，讓靈巧手從實驗室走向工廠與家庭，近年人形機器人興起，如特斯拉Optimus，更帶動市場需求，應用範圍涵蓋AI自動化、協作產線、醫療輔具與航太，目前靈巧手的技術成熟度介於六至九級，正從原型轉向量產。靈巧手不只是人形機器人配件，而是「智慧末端系統」核心，能減少工廠更換夾具時間，提升效率。台灣廠商在馬達、減速器與感測器的優勢，靈巧手可望成為高值出口產品。

國際靈巧手發展可分四類，依「自由度與感知整合」與「技術成熟度與可維運性」形成四象限：仿生精密型代表高技術密度但商用成本高；感知智慧型（如PaXini、Contactile）以多模態感測與AI控制為特色；欠驅動柔順型，則用簡單機制實現抓取；工業實用型（如SCHUNK、TESOLLO）已逐步邁向量產，成為市場導入主力。儘管四個象限各具特性，但整體趨勢明確指向未來技術指向「精密」、「感知」、「實用」的融合，顯示市場正朝模組化、高度整合且可量產方向發展。

仿生精密型靈巧手追求模擬人類手的極致靈活性，代表廠商包括Shadow Robot、DLR等。Shadow的Dexterous Hand有24個自由度，整合無刷馬達與感測器，重4.3公斤，屬於最具指標性的先進靈巧手產品；DLR的DLR／HIT Hand II有15個自由度，重1.5公斤，強調高扭矩與觸覺回饋，但成本高，耐用性待驗證。仿生精密型產品技術領先，主要用於學術與太空任務，成熟度六至八級。

欠驅動柔順型靈巧手以最少馬達達成自然抓取，靠機械連桿或彈簧自適應，代表廠商有qbrobotics、Wonik Robotics和ReFIND。qbrobotics的SoftHand用一顆馬達驅動19個關節，重0.8公斤，耐用性高，適合分揀與教育；Wonik的Allegro Hand有16個自由度，價格低，廣受學術歡迎。這類產品成熟度七至八級，具商業化基礎。台灣可利用材料工程與3D列印優勢，快速切入市場。

感知智慧型靈巧手專注觸覺與視覺融合，讓機器手「懂」物體質地，代表有Contactile與帕西尼（PaXini）。Contactile的HNW5用光學觸覺陣列測量壓力與摩擦，避免壓壞物品，適合研究；PaXini的DexH13有16個自由度，整合1,140個觸覺單元與掌心相機，結合AI估計物體姿態。此類產品成本高，資料處理負載大，但代表未來方向。

工業實用型靈巧手強調穩定與易用，已接近量產，代表廠商有Barrett Technology、SCHUNK與TESOLLO。Barrett的BH8有八個自由度，重1公斤，抓力強，成熟度九級。

靈巧手從實驗室走向產業化，將從高仿生到可靠應用，再到人形標準，未來突破在熱管理、視覺與觸覺融合、AI控制與成本輕量化。台灣應從優勢出發，包含開發微型減速器、感測器等零組件，或是利用ROS2與NVIDIA平台，建立國際合作的示範應用場域，以及發揮精密機械整合實力，開發模組化靈巧手。若能整合機械、電子與AI，台灣可望在全球「智慧之手」競逐中脫穎而出，創造創新標竿。

機器人 AI
