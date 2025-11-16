AI瀏覽器正重新定義人們與網路互動的方式，從單純的資訊入口，進化為能理解需求並主動執行任務的智慧代理。這種轉變正推動產業數位服務與商業模式的重塑。然而，當AI逐漸成為操作核心，瀏覽器不僅是創新的引擎，也是潛在的風險承擔點，將深刻影響企業未來的數位策略與安全邊界。

AI瀏覽器引入全新的風險面向，攻擊者可利用模型特性與自動化能力發動攻擊。而主要風險來源包括一、AI助手成為詐騙目標：AI助手可被誘使代為下單或下載惡意檔案，延伸出更大的威脅，AI助手已成為新的詐騙目標。攻擊者透過大量帳號與模擬互動，嘗試不同提示與內容排列，觀察AI助手在遇到各類誘導語句、隱藏標記或語境衝突時的回應與行為，經過試探後，攻擊者會找出一套可穩定誘導AI助手執行高價值操作的方法。

二、敏感資料洩漏：AI瀏覽器需要存取並記住大量使用者內容，包括網頁內容、對話上下文、cookie／session等。若遭惡意利用，AI可能將這些隱私資訊洩漏給攻擊者或未經授權的第三方，例如攻擊指令可能讓AI將機密資料從一個步驟帶到下一步並揭露出來。

三、自動化權限濫用與跨站操作：具備高度自動化能力的AI助理實際上享有與使用者等同的系統與網路權限。若缺乏嚴格的沙盒隔離與權限控管，一旦被劫持，AI可能在使用者裝置執行惡意系統命令，造成嚴重後果。

例如，攻擊者可利用提示詞注入讓AI助理刪除本地檔案、安裝惡意軟體或修改系統設定。如果一個未受信任的網頁對AI助理下達隱蔽指令，AI可能會攜帶使用者已登入的身份在其他網站執行動作，造成跨站攻擊。

為降低AI瀏覽器帶來的資安風險，建議從架構設計到使用流程多管齊下，採取相關防護措施。一、架構隔離與最小權限原則：在瀏覽器設計上引入沙盒機制，將AI助手的行為與主瀏覽環境隔離。例如，劃分一種「Agent模式」或沙盒窗口，限制AI僅能在受控環境中操作，而無法隨意存取使用者所有已登入狀態。同時賦予AI助手執行任務所需的最低權限。例如限制其檔案系統存取範圍、避免預設附帶所有網站的Cookie等。

二、區分使用者指令與內容：AI瀏覽器在將資料發送給後端模型時，應嚴格區分「使用者提供的指令」與「網頁內容」兩種來源。頁面內容一律視為不受信任輸入，即使模型需要將其納入理解上下文，也應在生成操作建議時有所標記區別。開發者可在模型提示模板中明確規定哪些內容來自用戶、哪些來自第三方，降低模型被內容劫持的機率。

三、AI行為審查與校驗：對模型產生的操作建議進行二次校驗，確認其符合使用者原意且不會造成安全問題。這可透過引入策略過濾器或次級模型來實現：在AI助手執行任何高風險指令前，先評估該行為是否符合預期任務、有無可能危害安全或隱私。例如，如果使用者只是要求摘要文章，但模型計畫對郵件帳戶進行操作，應被立即標記為異常。此外，可建立敏感動作清單（如嘗試讀取密碼、轉帳匯款等），當AI提出相關行為時強制要求人工確認或直接拒絕。

四、關鍵操作用戶確認：對於涉及安全或隱私的操作，無論AI多自動化，都應在最後一步徵求使用者確認後才執行。例如當AI嘗試發送郵件、進行交易付款、刪除檔案、批量傳輸資料等高風險動作時，瀏覽器彈出明確的確認對話框，要求使用者核准。尤其在涉及金錢支出時，可要求再次身份驗證。

AI瀏覽器模糊了「使用者操作」與「AI代理操作」的界線，使得跨站交易、敏感資料存取與自動化決策可能在未經使用者充分覺察下進行。對台灣而言，這不僅是單一企業的風險，更可能成為影響國際供應鏈信任與國家數位經濟安全的系統性挑戰。AI瀏覽器對台灣產業而言是一把雙面刃，能推動產業升級與商機拓展，但若缺乏完善的資安策略，將可能成為新的攻擊面。產業決策者必須在擁抱創新的同時，將資安治理與風險控管同步納入規畫。