駁斥AI泡沫論 Splunk高層：提升生產力改變數據價值
針對外界對人工智慧（AI）是否淪為「泡沫」的質疑聲浪，網通大廠思科（Cisco）旗下網路安全軟體公司Splunk高層受訪時強調，AI應用已帶來「巨大的生產力提升」，這點「毋庸置疑」，並從根本上改變了數據的價值。
近年來隨著大型語言模型（LLM）的爆發式成長，AI議題熱度空前，然而關於AI商業價值與持久性的辯論也更加激烈。
Splunk資深副總裁兼可視性部門總經理林慶熙（Patrick Lin）在Cisco Live亞太區年度大會上接受中央社採訪，面對「AI泡沫化」的質疑，他表達了個人對AI的樂觀（bullish）立場。
林慶熙指出，從思科和Splunk將AI融入產品組合的經驗來看，AI有助於加速企業從可視性（Observability）中獲得的成果。AI能夠對數據進行推理，並快速輕鬆總結資訊，這在過去需要耗費大量精力。
「它會帶來巨大的生產力提升嗎？我認為這是毋庸置疑的」，林慶熙直言。
儘管他也承認，AI立即輸出的結果仍需要人類進行微調，例如他使用AI總結內容後，仍會手動修改部分內容。但AI最令人驚訝的能力在於，幾乎能立即獲得一份從無到有、品質相當不錯的初稿。
林慶熙強調，AI的崛起，從根本上改變了企業處理數據的方式，並重新定義了數據價值。「數據是AI的命脈」，他解釋，在過去10年，數據主要被用於進行特定分析，如今數據的核心價值在於訓練AI模型。
舉例來說，機器數據可以用來訓練模型，預測指標時間序列中的下一個數值，進而實現更好的異常偵測。林慶熙不諱言，在AI時代到來之前，人們可能不會認為這些數據具有這麼高的價值和潛力。
身為Splunk可視性部門的掌舵手，林慶熙強調，可視性是建立數位韌性（Digital Resilience）的關鍵。偵測資安威脅與偵測應用程式的效能問題，有異曲同工之妙，「如果你不知道發生了什麼，你就無法做出回應」。
Splunk於2024年被思科收購後，迎來了巨大的策略轉變。林慶熙透露，在被收購前，Splunk的客戶數量約1.5萬至2萬，思科的客戶則可能高達約90萬。這項整合讓Splunk得以借助思科龐大的規模、廣泛的合作夥伴生態系和既有市場地位，大幅擴增可以服務的市場。
在訪談中，林慶熙也分享自己與台灣的連結。儘管出生在美國，但他的家庭與台灣的科技發展有著深厚淵源。
林慶熙形容自己是「第二代科技人」，父親畢業於台灣大學電機工程系，曾在IBM工作，甚至創辦過新創公司。隨後他的父母移民到美國，但他許多親戚和家人目前仍居住在台灣。他打趣表示，或許要讓自己孩子也成為工程師，延續家族的科技傳承。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言