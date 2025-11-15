駁斥AI泡沫論 Splunk高層：提升生產力改變數據價值

快訊

中央社／ 台北15日電

針對外界對人工智慧（AI）是否淪為「泡沫」的質疑聲浪，網通大廠思科（Cisco）旗下網路安全軟體公司Splunk高層受訪時強調，AI應用已帶來「巨大的生產力提升」，這點「毋庸置疑」，並從根本上改變了數據的價值。

近年來隨著大型語言模型（LLM）的爆發式成長，AI議題熱度空前，然而關於AI商業價值與持久性的辯論也更加激烈。

Splunk資深副總裁兼可視性部門總經理林慶熙（Patrick Lin）在Cisco Live亞太區年度大會上接受中央社採訪，面對「AI泡沫化」的質疑，他表達了個人對AI的樂觀（bullish）立場。

林慶熙指出，從思科和Splunk將AI融入產品組合的經驗來看，AI有助於加速企業從可視性（Observability）中獲得的成果。AI能夠對數據進行推理，並快速輕鬆總結資訊，這在過去需要耗費大量精力。

「它會帶來巨大的生產力提升嗎？我認為這是毋庸置疑的」，林慶熙直言。

儘管他也承認，AI立即輸出的結果仍需要人類進行微調，例如他使用AI總結內容後，仍會手動修改部分內容。但AI最令人驚訝的能力在於，幾乎能立即獲得一份從無到有、品質相當不錯的初稿。

林慶熙強調，AI的崛起，從根本上改變了企業處理數據的方式，並重新定義了數據價值。「數據是AI的命脈」，他解釋，在過去10年，數據主要被用於進行特定分析，如今數據的核心價值在於訓練AI模型。

舉例來說，機器數據可以用來訓練模型，預測指標時間序列中的下一個數值，進而實現更好的異常偵測。林慶熙不諱言，在AI時代到來之前，人們可能不會認為這些數據具有這麼高的價值和潛力。

身為Splunk可視性部門的掌舵手，林慶熙強調，可視性是建立數位韌性（Digital Resilience）的關鍵。偵測資安威脅與偵測應用程式的效能問題，有異曲同工之妙，「如果你不知道發生了什麼，你就無法做出回應」。

Splunk於2024年被思科收購後，迎來了巨大的策略轉變。林慶熙透露，在被收購前，Splunk的客戶數量約1.5萬至2萬，思科的客戶則可能高達約90萬。這項整合讓Splunk得以借助思科龐大的規模、廣泛的合作夥伴生態系和既有市場地位，大幅擴增可以服務的市場。

在訪談中，林慶熙也分享自己與台灣的連結。儘管出生在美國，但他的家庭與台灣的科技發展有著深厚淵源。

林慶熙形容自己是「第二代科技人」，父親畢業於台灣大學電機工程系，曾在IBM工作，甚至創辦過新創公司。隨後他的父母移民到美國，但他許多親戚和家人目前仍居住在台灣。他打趣表示，或許要讓自己孩子也成為工程師，延續家族的科技傳承。

