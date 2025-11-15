思科：不會開發工業機器人 盼與台灣合作AI生態系

全球網路通訊巨擘思科（Cisco）積極發展工業物聯網（IndustrialIoT），專注於提供網路、安全與運算等賦能技術，而非競逐硬體製造。思科高層指出，不會開發工業機器人，但期盼與台灣製造業者展開深度合作，共同打造人工智慧（AI）時代的工業生態系。

根據Counterpoint Research最新研究，2025至2030年間全球人形機器人出貨量的年複合成長率（CAGR）將達69.7%，成長動能來自應用擴展、AI技術提升與硬體成本下降。隨著人形機器人與自駕車的持續演進，AI與物理世界的邊界將進一步模糊。

思科資深副總裁、安全路由與工業物聯網部門總經理布塔尼（Vikas Butaney）近期出席Cisco Live亞太區年度大會，被問及市場高度關注的實體AI（PhysicalAI）與機器人議題時，劃出了思科的明確界線。

他接受中央社採訪指出，思科已協助連接機器人數十年，無論是汽車廠的點焊作業或車身噴漆，都可見到思科的網路部署，然而思科的定位始終是「生態系參與者」（ecosystem player）。

「思科不會開發工業機器人」，布塔尼語氣堅定表示，「業界有許多市場領導者在做這件事。我們的職責是透過更好的網路、更強大的安全性，以及更先進的運算技術，來賦能這些機器人使用案例的實現。」

這項策略的具體做法，是透過思科的統一邊緣平台（Unified Edge）等技術，把運算能力帶到最靠近工廠的位置，並確保工業環境的安全連接。布塔尼透露，未來6到9個月內，思科將發布更多統一邊緣平台在工廠環境中的AI應用。

談到製造業客戶最關心的AI應用領域，布塔尼認為，客戶普遍採取務實態度，渴望看到實際的使用案例和解決方案。他也點出當前工業環境中3大最普及、最具影響力的AI應用。

首先是機器視覺，利用具備AI功能的攝影機或外部繪圖處理器（GPU）伺服器，對產品進行即時品質監控，確保成品品質一致，並檢查瑕疵，廣泛應用於汽車、食品包裝等產業。

其次為虛擬化PLC（Programmable Logic Controller，可程式化邏輯控制器），把工廠中的PLC從實體硬體虛擬化，集中到伺服器機房運作，以達到整合工作負載目的。

第三個應用是自主移動機器人（AMR）和自動導引車（AGV）。布塔尼說，隨著移動機器人的增加，思科提供穩定的Wi-Fi和網路連接技術，確保這些機器人能在工廠中無縫移動。

儘管台灣部分公司已擁有自建AI平台，但與思科合作有助於降低成本，布塔尼主動向台灣業者拋出橄欖枝。

「要在工業環境中進行部署，這是一場生態系的競局」，布塔尼說，雖然他尚未直接與台灣業者合作，但很樂意洽談，「我們非常期待與台灣公司合作開發使用案例」。

他表示，思科正計劃把近期在印度首次成功舉辦的「製造業日」（Manufacturing Day）創新技術展示活動，複製到亞洲其他市場，包括韓國和日本等，並對於在台灣舉辦類似活動抱持開放態度，期待藉此機會拓展整個工業生態系。