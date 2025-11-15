台大97年校慶登場 光寶董事長宋恭源獲名譽博士
國立台灣大學今日於校總區綜合體育館舉行創校97年校慶慶祝大會，由校長陳文章主持，邀請歷任校長、各地校友及各界貴賓出席。會中頒授光寶集團董事長宋恭源名譽博士學位，以表彰其卓越的成就與貢獻。
今年度獲頒名譽博士學位的光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源，為台灣光電產業先驅，引領核心光電元件與電子關鍵零元件發展，並布局全球屢創高峰，推動永續經營，長期致力公益與教育，捐助並支持多所學校辦學，積極培育人才，為企業家榮典範，貢獻卓越，實為楷模。
