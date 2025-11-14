KLA斥台灣總部新辦公室暨全球最大LKS訓練中心 正式啟用

全球半導體製程控制與製程支援技術領導廠商科磊（KLA））今日宣布正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大Learning and Knowledge Services（LKS）訓練中心。此次雙重擴建案總投資金額達1550萬美元（約新台幣4.65億元），進一步落實KLA對在地客戶、人才培育以及持續深耕台灣半導體生態系統的長期承諾。

KLA表示，隨著AI技術快速推動產業轉型，全球對先進晶片的需求持續攀升。此外，半導體製程也愈加複雜，不僅節點逼近原子尺度，2.5D／3D封裝架構也逐漸成為主流。KLA此次擴大在台布局，正是為了正面迎接這些挑戰——為客戶提供業界領先的檢測與量測解決方案，以及培育新世代工程人才。

KLA資深副總裁暨KLA台灣區總經理Rollin Kocher表示，台灣全新辦公室與全球最大LKS訓練中心的成立，再次彰顯KLA持續挹注資源以協助客戶成功的承諾。透過擴增資源與專業能力，KLA將持續在台深化布局，強化與台灣半導體領導廠商的合作夥伴關係，並提供世界級技術解決方案與支援服務。」

KLA台灣總部新辦公室座落於台元科技園區第九期，設有兩層樓辦公空間，總面積超過10,000平方公尺，可容納多達1,000名員工，總投資金額達1,050萬美元（約新台幣3.15億元）。新辦公室以促進團隊協作與創新為核心，導入先進工作環境並取得WELL健康建築認證，展現KLA對員工健康與福祉的重視。

KLA並承諾，為因應持續增長的客戶需求與在地業務擴展，KLA正積極招募新人才，新增職缺涵蓋應用工程、客戶支援、場域服務與研發工程，以及業務與行銷等領域。預計至2025年底，KLA在台員工總數約將增至1800人。這將拓展台灣頂尖技術人才的職涯發展機會，並與先進半導體及封裝技術的快速發展緊密接軌。

緊鄰新辦公室旁的LKS訓練中心，總投資金額達500萬美元（約新台幣1.5億元），占地2,950平方公尺，其中包含825平方公尺的Class 100無塵室。中心內設置14間教室、1間AR/VR沉浸式學習中心、4間工程實驗室及1間化學分析實驗室，提供以學習者為核心的世界級培訓環境。