三星部分記憶體漲價 最高60%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

知情人士表示，隨著全球展開的興建人工智慧（AI）資料中心競賽導致記憶體、儲存產品都供應短缺，韓國三星電子本月調漲部分記憶體晶片價格，和9月價格相比，最大漲幅達60%。

路透報導，知情人士指出，三星決定延後公布例行的10月供應合約報價，市場認為暗示漲價，本月就宣布部分產品調漲的消息。三星調漲伺服器的記憶體晶片價格，此舉可能增加大公司興建資料基礎設施的壓力，也增加其他使用相關晶片的產品成本，包括手機和電腦。

半導體經銷商Fusion Worldwide總裁Tobey Gonnerman表示，許多大型伺服器製造商和資料中心營建商如今面對缺貨現實，且產品漲價幅度驚人。三星32GB的DDR5記憶體晶片模組合約價格，從9月的149美元躍漲至11月的239美元，漲幅達六成。16GB和128GB的DDR5晶片也分別都上漲約50%至135和1,194美元，64GB和96GB的DDR5漲幅則超過30%。

中國大陸最大晶片代工商中芯國際（SMIC）也發表警訊，指出2026年記憶體晶片可能出現嚴重供應短缺，影響汽車、手機與消費電子產品的生產。

晶片 記憶體 三星電子
