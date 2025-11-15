輝達晶片限制銷陸 微軟、亞馬遜喊支持

美國AI科技巨擘微軟和亞馬遜，傳正支持一項法案，進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力，成為輝達和兩大客戶間罕見的分歧立場。

美國媒體報導，亞馬遜和微軟都支持國會的《GAIN AI法案》，微軟公開表達支持，亞馬遜雲端服務（AWS）主管已私下表態支持，AI新創Anthropic也支持這項政策，Meta、Google及美國總統川普則還沒表態。

該法案要求晶片業者要優先滿足美國晶片需求，再出口到中國大陸和其他國家等受到武器禁運限制的國家，並將豁免科技業者和其他不需申請出口許可證的受信任實體，讓微軟和AWS等雲端服務業者（CSP）的資料中心優先獲得晶片。

專家指出，微軟和亞馬遜的支持可能提振這項法案的聲勢。國會正在評估將該法案納入常在年底前送交總統簽署的國防授權法修正案內，法案也獲得參院少數黨領袖舒默等關鍵民主黨人支持，但仍須獲得參院銀行委員會主席史考特和眾院共和黨領袖的背書，才能推進。

這項法案考驗輝達對華府的影響力。輝達和其他晶片業者先前表示，這項法案是對晶片市場的不必要干預，也可能招致更多晶片管制；科技業主管認為，晶片不是問題，反而電力是AI產業的主要瓶頸。