NAND大廠拚質不拚量 市況有撐
儘管鎧俠財報不如預期，業界指出，現階段主要NAND原廠明年產能擴充極為有限，僅華邦電（2344）小幅擴產，2026年整體位元成長幅度偏低，足以支撐產業景氣持續向上，群聯（8299）基本面升溫可期。
研調機構TrendForce最新報告顯示，記憶體供應商在平均銷售價格（ASP）上揚、獲利改善之下，雖然提高了資本支出，但投資不再著重於擴大產能，而是全面轉向製程升級、高層數堆疊技術、混合鍵合（Hybrid Bonding）及高附加價值產品如HBM等領域。
TrendForce指出，以NAND Flash來說，資本支出明年僅小幅成長至約222億美元，年增率約5%，與以往擴產周期明顯不同，全球主要NAND供應商三星、鎧俠、美光、SK海力士等皆未大幅擴建產能，維持保守策略。
業界分析，明年全球NAND位元成長仍將維持相當有限，市場供需緊縮態勢明確，需求面則顯著上升，主要來自AI推動儲存容量需求暴增，企業與雲端資料中心導入高容量SSD（固態硬碟）的速度加快，HDD（傳統硬碟）也缺料造成CSP業者轉單NAND，需求端更具結構性成長特性，而非短期波動。
業界強調，在供給受限、需求強勁的雙重推升下，NAND價格具備向上支撐力，2026全年整體產業景氣有望延續強勢格局。
NAND控制IC業者與SSD模組廠則是明顯受惠，群聯因企業級與AI伺服器SSD需求持續升溫，高階PCIe Gen4/Gen5控制器出貨動能強勁，營運動能持續向上，股價更在10月底正式站上千元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言