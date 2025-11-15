NAND大廠拚質不拚量 市況有撐

儘管鎧俠財報不如預期，業界指出，現階段主要NAND原廠明年產能擴充極為有限，僅華邦電（2344）小幅擴產，2026年整體位元成長幅度偏低，足以支撐產業景氣持續向上，群聯（8299）基本面升溫可期。

研調機構TrendForce最新報告顯示，記憶體供應商在平均銷售價格（ASP）上揚、獲利改善之下，雖然提高了資本支出，但投資不再著重於擴大產能，而是全面轉向製程升級、高層數堆疊技術、混合鍵合（Hybrid Bonding）及高附加價值產品如HBM等領域。

TrendForce指出，以NAND Flash來說，資本支出明年僅小幅成長至約222億美元，年增率約5%，與以往擴產周期明顯不同，全球主要NAND供應商三星、鎧俠、美光、SK海力士等皆未大幅擴建產能，維持保守策略。

業界分析，明年全球NAND位元成長仍將維持相當有限，市場供需緊縮態勢明確，需求面則顯著上升，主要來自AI推動儲存容量需求暴增，企業與雲端資料中心導入高容量SSD（固態硬碟）的速度加快，HDD（傳統硬碟）也缺料造成CSP業者轉單NAND，需求端更具結構性成長特性，而非短期波動。

業界強調，在供給受限、需求強勁的雙重推升下，NAND價格具備向上支撐力，2026全年整體產業景氣有望延續強勢格局。

NAND控制IC業者與SSD模組廠則是明顯受惠，群聯因企業級與AI伺服器SSD需求持續升溫，高階PCIe Gen4/Gen5控制器出貨動能強勁，營運動能持續向上，股價更在10月底正式站上千元。