NAND大廠拚質不拚量 市況有撐

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

儘管鎧俠財報不如預期，業界指出，現階段主要NAND原廠明年產能擴充極為有限，僅華邦電（2344）小幅擴產，2026年整體位元成長幅度偏低，足以支撐產業景氣持續向上，群聯（8299）基本面升溫可期。

研調機構TrendForce最新報告顯示，記憶體供應商在平均銷售價格（ASP）上揚、獲利改善之下，雖然提高了資本支出，但投資不再著重於擴大產能，而是全面轉向製程升級、高層數堆疊技術、混合鍵合（Hybrid Bonding）及高附加價值產品如HBM等領域。

TrendForce指出，以NAND Flash來說，資本支出明年僅小幅成長至約222億美元，年增率約5%，與以往擴產周期明顯不同，全球主要NAND供應商三星、鎧俠、美光、SK海力士等皆未大幅擴建產能，維持保守策略。

業界分析，明年全球NAND位元成長仍將維持相當有限，市場供需緊縮態勢明確，需求面則顯著上升，主要來自AI推動儲存容量需求暴增，企業與雲端資料中心導入高容量SSD固態硬碟）的速度加快，HDD（傳統硬碟）也缺料造成CSP業者轉單NAND，需求端更具結構性成長特性，而非短期波動。

業界強調，在供給受限、需求強勁的雙重推升下，NAND價格具備向上支撐力，2026全年整體產業景氣有望延續強勢格局。

NAND控制IC業者與SSD模組廠則是明顯受惠，群聯因企業級與AI伺服器SSD需求持續升溫，高階PCIe Gen4/Gen5控制器出貨動能強勁，營運動能持續向上，股價更在10月底正式站上千元。

NAND 固態硬碟 SSD
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

長江存儲將美光告上歐美法院 稱其侵犯多項3D NAND技術

旺宏、精成科 認購熱

陸廠 SSD 市場優勢 市占逐步提升

Nissan宣布橫濱總部大樓售出　以970億日圓轉讓予台灣汽車零組件大廠

相關新聞

鎧俠財報慘…記憶體鏈警戒 群聯、威剛受關注

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）近日公布2025年第2季財報，第2季營業利益僅870億日圓（約新台幣173.87億元）...

高通新品 帶旺工業電腦廠

晶片大廠高通旗下高通技術公司宣布推出Dragonwing IQ-X系列產品，是高通首款工業級電腦處理器，專為新一代工業電...

NAND大廠拚質不拚量 市況有撐

儘管鎧俠財報不如預期，業界指出，現階段主要NAND原廠明年產能擴充極為有限，僅華邦電小幅擴產，2026年整體位元成長幅度...

三星部分記憶體漲價 最高60%

知情人士表示，隨著全球展開的興建人工智慧（AI）資料中心競賽導致記憶體、儲存產品都供應短缺，韓國三星電子本月調漲部分記憶...

輝達晶片限制銷陸 微軟、亞馬遜喊支持

美國AI科技巨擘微軟和亞馬遜，傳正支持一項法案，進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力，成為輝達和兩大客...

力成68億買友達竹科廠房 加速先進封裝量產進度

封測大廠力成昨（14）日宣布，董事會通過向友達購置位於新竹科學園區廠房，交易總金額68.98億元。購置此廠房將加速FOP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。