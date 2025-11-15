鎧俠財報慘…記憶體鏈警戒 群聯、威剛受關注

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
日本記憶體大廠鎧俠第2季營業利益，遠低於市場預估，第3季財測也偏弱。聯合報系資料照

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）近日公布2025年第2季財報，第2季營業利益僅870億日圓（約新台幣173.87億元），遠低於市場預估的960億至1,000億日圓區間，第3季財測也偏弱，市場高度關注台灣相關業者群聯（8299）、威剛、十銓等營運後市。

鎧俠提出第3季財測，營業利益展望落在1,000至1,400億日圓，低於預期的1,410至1,500億日圓，成為第一個在AI記憶體熱潮下「踩急剎車」的原廠指標。

業界看鎧俠財報

法人認為，鎧俠財報「爆雷」主因並非需求崩壞，而是產品組合惡化導致 ASP（平均售價）被稀釋。第2季進入全球智慧型手機旺季，利潤較低的智慧裝置用NAND出貨大增，季增達99%，營收占比躍升至35%，但高毛利企業級SSD占比並未拉升，產品組合急速傾向低價產品，鎧俠整體ASP出現低個位數季減。

業界強調，記憶體產業中長期趨勢並未改變，各家雲端服務供應商（CSP）積極建設，記憶體、儲存容量線性成長，相關需求屬剛性。

群聯董事長潘健成先前指出，1Tb TLC NAND過去三個月價格已翻倍，低密度MLC同樣上漲驚人；六大NAND原廠過去五年難以獲利，產能仍緊縮，新產能最快也要2027年底才會出現，NAND供應緊俏至少將延續數年。

威剛董事長陳立白則說，全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況，第4季除了DRAM合約價漲幅大於預期，NAND Flash價格也一路漲。目前預見2026年上游原廠的DRAM與HBM供應量都已被預訂光，NAND和HDD全面進入賣方市場，記憶體漲勢已沒有回頭路。

整體而言，鎧俠短期財報雖然爆雷，但反映的更多是產品組合的暫時性因素，而非需求衰退，反觀台灣模組與控制器業者，正站在AI驅動的記憶體大週期浪頭上，業界看好群聯、威剛、十銓等廠商能把握這波價格與需求雙漲的契機，在2026年啟動新一輪成長循環。

記憶體族群走勢昨（14）日則在大盤重挫，鎧俠財報不如預期雙重影響下下跌，群聯跌55元至1,260元，威剛下跌7元，收在213.5元。

