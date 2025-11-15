聽新聞
0:00 / 0:00
力成68億買友達竹科廠房 加速先進封裝量產進度
封測大廠力成（6239）昨（14）日宣布，董事會通過向友達購置位於新竹科學園區廠房，交易總金額68.98億元。購置此廠房將加速FOPLP先進封裝的量產進程，滿足國際主要客戶在AI、HPC及車用電子等領域持續攀升的需求。
先前力成公告明年資本支出將大增至400億元，因應客戶對先進封裝的需求。除台積電以外，各家封測大廠皆積極布局FOPLP技術，力成已投入該技術多年，市場傳出拿下超微等國際大廠訂單，預計相關產品可望在後年開始挹注營運。
友達同步公告出售廠房重訊，著重輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構，L3C廠房為原3.5代線，預計處分利益38.5億元。友達、群創近年來力拚轉型，整理舊世代產線。
力成指出，買進廠房後，將依量產計畫，分階段完成廠房整建、設備導入，擴大先進封裝產能，並招募人力進駐，提升技術實力，強化客戶服務深度，穩固在高階封測市場的領導地位與競爭力。
業界點出，力成爭取AI帶來的先進封裝大商機，「非輝達陣營」的美系AI晶片大廠持續追加訂單，帶動力成先進封裝業務一路旺到2027年。
市場指出，力成鑽研已久的PiFO先進封裝技術，對標台積電CoWoS-L，不同於台積電CoWoS，在於採方形面板級封裝，加上玻璃基板，需要先行切割晶粒、再行排列，台積電CoWoS以圓形的矽中介層為主。
力成日前透露，2026年將積極擴張FOPLP產能，投資規模達10億美元，為配合FOPLP產能增量規劃，明年將暫緩高頻寬記憶體（HBM）和CIS影像元件晶片尺寸封裝新案開發，FOPLP產能已預訂，用在AI晶片平台所需繪圖處理器（GPU）、高效運算單元（HPU）、部分中央處理器（CPU）等。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言