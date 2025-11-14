力成斥資近69億元 收購友達竹科廠擴建FOPLP產能

封測大廠力成（6239）今日舉行董事會，決議通過為了進一步擴充先進封裝製程產能，並滿足主要客戶對面板級扇出型封裝（Fan-Out Panel LevelPackage，簡稱FOPLP）日益增長的需求，將向友達購置位於新竹科學園區廠房，交易總金額為新台幣68.98億元。

力成表示，隨著全球對AI算力的需求持續攀升，先進封裝技術已成為半導體產業競爭的核心關鍵。力成科技購置此廠房，將有效加速FOPLP先進封裝的量產進程，滿足國際主要客戶在AI、HPC及車用電子等領域持續攀升的需求。

力成將依量產計畫，分階段完成廠房整建、設備導入及專業人才招募，持續佈局、擴大先進封裝產能，提升技術實力，並加深客戶服務深度，穩固公司於高階封測市場的領導地位與競爭力，穩健推動公司中長期營運發展。