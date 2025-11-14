快訊

財神爺終於報喜！大樂透6.91億頭獎開出 一注獨得獎落「這縣市」

「不諳英文的母親教我英語」黃仁勳憶兒時經歷 曝習得領導關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

力成斥資近69億元 收購友達竹科廠擴建FOPLP產能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力成董事長蔡篤恭。圖／本報資料照片
力成董事長蔡篤恭。圖／本報資料照片

封測大廠力成（6239）今日舉行董事會，決議通過為了進一步擴充先進封裝製程產能，並滿足主要客戶對面板級扇出型封裝（Fan-Out Panel LevelPackage，簡稱FOPLP）日益增長的需求，將向友達購置位於新竹科學園區廠房，交易總金額為新台幣68.98億元。

力成表示，隨著全球對AI算力的需求持續攀升，先進封裝技術已成為半導體產業競爭的核心關鍵。力成科技購置此廠房，將有效加速FOPLP先進封裝的量產進程，滿足國際主要客戶在AI、HPC及車用電子等領域持續攀升的需求。

力成將依量產計畫，分階段完成廠房整建、設備導入及專業人才招募，持續佈局、擴大先進封裝產能，提升技術實力，並加深客戶服務深度，穩固公司於高階封測市場的領導地位與競爭力，穩健推動公司中長期營運發展。

力成 封測 新台幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

力成砸近69億元買下竹科廠房 擴大先進封測與AI產能布局

日月光期 動能強

解套竹科塞車夢魘！新竹紅藍線輕軌整合研究 獲中央核定補助

友達上月業績月減14% 群創月減8%

相關新聞

「不是為了川普」 李淳：客戶全在美國布局 台積電赴美勢在必行

台美關稅進入最終階段，對美投資額度與台積電（2330）投資備受關注，前駐歐代表李淳點出，台灣產業模式的本質與日韓存在根本...

力成斥資近69億元 收購友達竹科廠擴建FOPLP產能

封測大廠力成（6239）今日舉行董事會，決議通過為了進一步擴充先進封裝製程產能，並滿足主要客戶對面板級扇出型封裝（Fan...

研調：AI伺服器明年出貨看增2成 散熱聚焦液冷技術

研調機構集邦科技預估，2025年全球人工智慧（AI）伺服器出貨年增逾24%，展望2026年，特別在北美大型雲端服務供應商...

鴻海科技日21日登場 聚焦AI工廠電動車機器人多元主題

鴻海年度科技日（HHTD 25）將於21日至22日登場，鴻海董事長劉揚偉以專題演講開場，展會分享AI工廠智慧製造、智慧電...

鴻海永續海洋循環經濟典範 獲企業海洋永續貢獻獎肯定

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）憑藉長期推動「永續海洋循環資源計畫」的卓越成果，榮獲行政院海洋委員會「企業...

TrendForce：估明年晶圓代工產業將年增20% 先進製程年增31%

全球調研機構TrendForce在 14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，預估2026年晶圓代工產業將成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。