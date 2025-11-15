高通新品 帶旺工業電腦廠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠高通旗下高通技術公司宣布推出Dragonwing IQ-X系列產品，是高通首款工業級電腦處理器，專為新一代工業電腦打造，包括研華（2395）、新漢、瑞傳科技、Congatec、Kontron、Tria與SECO等廠商採用IQ-X系列，未來數個月將推相關商用裝置。

高通表示，Dragonwing IQ-X系列產品專為加速智慧製造而設計，結合同級最佳的單執行緒與多執行緒運算效能，及更高效邊緣智慧，採用強固型封裝、節能設計，提供廣泛周邊支援，可讓系統在嚴苛工業環境中運行，適用於如可程式邏輯控制器（PLCs）、工業觸控電腦與邊緣控制器等裝置。

高通技術公司汽車、產業、嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal指出，Dragonwing IQ-X系列將高通Oryon CPU的效能帶入工業電腦核心，實現更智慧的工廠，讓生產現場的邊緣控制器更強大、快速。

高通新品 帶旺工業電腦廠

