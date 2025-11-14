「不是為了川普」 李淳：客戶全在美國布局 台積電赴美勢在必行

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
前駐歐代表李淳點出，對台積電而言，赴美不是「拔山移山」，反而是把台灣的「神山」延伸到美國，有助穩固台積電與台灣在全球半導體鏈中的核心角色。圖／聯合報系資料照
台美關稅進入最終階段，對美投資額度與台積電（2330）投資備受關注，前駐歐代表李淳點出，台灣產業模式的本質與日韓存在根本性差異，台灣強項是電子與半導體，且是代工模式，屬「美國企業的生產夥伴」而非競爭者，美國也清楚台灣最懂自身生態系，難以由美方替台灣決定投資項目。

美國對等關稅自開展以來，台積電赴美投資議題一直受到外界高度關注，甚至傳出台積電會變成美積電。李淳表示，大家把台積電赴美與美國總統的川普關稅政策連結這是一個「誤解」，從川普第一任開始美國就強調製造回流，美國前總統拜登更以《晶片法》擴大力道，八年間方向從未改變。只是川普的強硬作風讓感受上較為緊張，但產業趨勢早已成形，台積電即便沒有川普，也會前進美國。

李淳說，在AI領域的競爭愈發激烈，而NVIDIA（輝達）與AMD（超微）皆同時委託同一家代工，正是因為台積電30年累積的信任感。因此，當主要客戶相繼加碼美國，台積電自然必須同步布局。即便川普不出手，這些美國企業也會希望台積電赴美投資。

對於外界擔憂供應鏈外移，李淳則認為，目前台灣產業包括紡織、電子五哥、汽車零組件、鞋類等，都歷經「台灣成長、海外量產」的模式，但研發、總部與核心能力仍留在台灣。

他說，台灣企業過去30年對中國大陸投資規模以兆計，相較之下台積電赴美投資的1,650億美元並未超出歷史經驗值。從全球競局看，美國如今成為台灣的新生產腹地，與過去的「西進中國」性質雷同，反映供應鏈因地緣政治分邊而重新組合。

李淳強調，對台積電而言，赴美不是「拔山移山」，反而是把台灣的「神山」延伸到美國，有助穩固台積電與台灣在全球半導體鏈中的核心角色。「台灣花了35年建立的地位，未來30年要維持，最重要的是配合供應鏈變化。」

至於在台美關稅與投資談判中，台灣該如何回應美國期待？李淳指出，美國評估投資貢獻時，通常採「分階段、設指標」模式，若考量台灣經濟規模遠小於日韓，美方不可能要求台灣做出超過日韓的承諾，否則不符合比例原則，也不符合產業邏輯。

他表示，台灣在談判中必須清楚向美方說明：台灣願意做出合理貢獻，但需符合產業結構、經濟規模與全球供應鏈運作方式。「只有在比例合理、角色定位清楚的前提下，台灣的貢獻才能真正發揮效益，也能維持競爭力。」

台積電 美國
