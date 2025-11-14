威剛與微星再創新里程碑 全球首推大容量4-RANK DDR5 CUDIMM記憶體

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體領導品牌威剛科技（3260）14日宣布與主機板領導品牌微星科技（MSI）（2377）合作，成功打造全球首款支援4-RANK架構的DDR5 5600 CUDIMM大容量記憶體模組。此創新設計讓單支CUDIMM記憶體容量突破至128GB，並可在Intel Z890平台上穩定運行，為桌上型平台開啟高容量與高效能並行的全新紀元。

威剛DDR5 5600 4-RANK CUDIMM大容量記憶體採用業界首發4-RANK架構，較傳統2-RANK模組容量加倍，滿足大型應用與資料密集任務的龐大運算需求。同時，更維持CUDIMM記憶體高速與穩定的特色，可在嚴苛環境下保持優異的資料傳輸效能與低延遲表現，充分展現威剛在記憶體技術領域的領先地位。

威剛4-RANK DDR5 5600 CUDIMM大容量記憶體已在微星研發中的Z890主機板完成整合測試，並初步成功通過5,600 MT/s穩定燒機測試，展現出極佳的效能與穩定表現，支援2DIMM平台最高256GB記憶體容量配置，讓使用者在單一平台上同時享有極致效能與超大容量，滿足遊戲娛樂、創作應用與專業運算等多元需求。

高容量、高頻率的組合不僅滿足極限效能需求的高階遊戲玩家，亦是內容創作者、AI軟體使用者、工程設計師的理想選擇，無論是進行多工處理、大型影像與影片處理或本地化資料分析，即使在離線環境下仍可快速執行AI工作負載，實現真正的高效率本地運算，享有更流暢的系統體驗與更寬裕的記憶體資源，全面提升創作與運算效率。

