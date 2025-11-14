快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

台灣大揭詐騙趨勢！「金融保險業」最常被仿冒 近三成用戶曾接觸詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI應用席捲各行各業，AI深偽技術也漸漸滲透至各產業，影響品牌聲譽，台灣大哥大（3045）14日公布《反詐戰警2025年趨勢報告》，揭示多個高風險產業遭偽冒的常見詐騙手法，提醒用戶強化資安意識。

《反詐戰警2025年趨勢報告》指出，七大詐騙偽冒高風險產業以 「金融保險業」居冠，「倉儲及物流業」詐騙案件增幅最高，案件數年增78%。詐騙集團多透過偽冒假網站、社群廣告及偽冒App，誘騙消費者竊取個資與資金。

另外，近三成用戶曾接觸詐騙風險，網路詐騙最為普遍，電話詐騙以「響一聲就掛」超過40%為主要詐騙類型，顯示品牌與客戶的信任正面臨嚴峻挑戰。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI深偽技術已能快速複製品牌官網與App，企業缺乏主動防禦能力，將難以遏制假冒資訊對品牌信任及客戶造成的誤導與流失。台灣大結合AI與大數據優勢，將資安防護化被動防堵為主動偵測與預警，成功為上百家企業偵測超過14萬件偽冒詐騙，不僅保障全民個資安全，也全力協助企業維護品牌聲譽。

台灣大2024年推出「反詐戰警」 產品，統計個人版App已累積示警逾2,800萬通詐騙與騷擾或不受歡迎的電話號碼；企業版則主動偵測超過5億個可疑網域，範疇橫跨偽冒網站、APP、商標，以及LINE與Facebook、Threads等社群帳號，涵蓋金融保險、電商、醫療生技、網路通訊及製造業等多個產業，偵測發現最快半天即可下架，近期更偵測下架27個偽冒社群帳號，意圖以普發現金1萬詐騙民眾。

《反詐戰警2025年趨勢報告》揭示最新詐騙趨勢，據內政部警政署於2025年6月公布高風險詐騙類型，以「假投資詐騙」案件比例最高，財損金額達45億元，占最大宗；假網購詐騙、假買家騙賣家、假交友（投資詐財）詐騙、假交友（徵婚詐財）詐騙也是常見手法，分居2至5名。

常遭詐騙偽冒前七名產業，包含「金融保險業」、「網際通訊及系統整合業」、「電商及零售業」、「倉儲及物流業」、「政府機關」、「電信業」及「第三方支付服務業」。詐騙集團透過偽冒社群粉絲專頁，發布投資借貸訊息，誘導民眾以會員登入等名義盜取個資；Meta廣告則以股票報牌、投資討論誘使加入LINE群組。「倉儲及物流業」被偽冒的次數增幅最高，2025年月均詐騙案件數量，年增78%，主要皆以偽冒網站為主，利用快遞寄收件服務，建立假物流網站，誘騙民眾輸入個資，一次性騙取姓名、電話、Line ID、地址等多項資料。

詐騙集團 台灣大哥大
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國1律師上銀行取4萬被反覆盤問 罵：藉反詐名義擾民

派出所前副所長私調情敵個資 遭搜索偵訊5萬元交保

反詐協會遭冒名 彰化男誤信「可幫追回款項」再被騙8萬

兆豐證券、期貨 反詐評鑑績優

相關新聞

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

北市府近年持續興建社會住宅，市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅推動進度，民進黨議員陳怡君點出社宅維護管理的螺絲掉滿地，包含居...

新光鋼董事長：鋼鐵業非沒落傳產 深化布局綠能、物流拚轉型

新光鋼（2031）14日舉行創立60周年慶典，董事長粟明德致詞表示，新光鋼能一路走到今天，要感謝供應商、客戶，以及所有同...

價差大！北市四行政區公寓比大樓熱門 這地方差最多

永慶房產集團統計近一年北市各區住宅大樓及公寓交易價量，信義區大樓與公寓價差最明顯，逼近五成；另外，整體大樓交易量雖高於公...

預售市場供需失衡！9月交易量探57個月新低 開發商恐面財務壓力

預售市場買氣慘，開發商壓力增大。據信義房屋（9940）統計，9月預售揭露僅2,084件，較去年同期的8,242件大減6千...

南部海洋度假愛好者有福了！MSC榮耀號2026春季高雄首航

郵輪公司MSC地中海郵輪旗下亞洲旗艦「MSC榮耀號（MSC Bellissima）」14日於高雄日航酒店舉行首航記者會，...

北市大樓、公寓價差大！這區差了近五成

永慶房產集團根據內政部實價登錄交，統計近一年台北市12行政區建築型態為住宅大樓及公寓的交易價量，其中，信義區住宅大樓與公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。