台灣大揭詐騙趨勢！「金融保險業」最常被仿冒 近三成用戶曾接觸詐騙

AI應用席捲各行各業，AI深偽技術也漸漸滲透至各產業，影響品牌聲譽，台灣大哥大（3045）14日公布《反詐戰警2025年趨勢報告》，揭示多個高風險產業遭偽冒的常見詐騙手法，提醒用戶強化資安意識。

《反詐戰警2025年趨勢報告》指出，七大詐騙偽冒高風險產業以 「金融保險業」居冠，「倉儲及物流業」詐騙案件增幅最高，案件數年增78%。詐騙集團多透過偽冒假網站、社群廣告及偽冒App，誘騙消費者竊取個資與資金。

另外，近三成用戶曾接觸詐騙風險，網路詐騙最為普遍，電話詐騙以「響一聲就掛」超過40%為主要詐騙類型，顯示品牌與客戶的信任正面臨嚴峻挑戰。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI深偽技術已能快速複製品牌官網與App，企業缺乏主動防禦能力，將難以遏制假冒資訊對品牌信任及客戶造成的誤導與流失。台灣大結合AI與大數據優勢，將資安防護化被動防堵為主動偵測與預警，成功為上百家企業偵測超過14萬件偽冒詐騙，不僅保障全民個資安全，也全力協助企業維護品牌聲譽。

台灣大2024年推出「反詐戰警」 產品，統計個人版App已累積示警逾2,800萬通詐騙與騷擾或不受歡迎的電話號碼；企業版則主動偵測超過5億個可疑網域，範疇橫跨偽冒網站、APP、商標，以及LINE與Facebook、Threads等社群帳號，涵蓋金融保險、電商、醫療生技、網路通訊及製造業等多個產業，偵測發現最快半天即可下架，近期更偵測下架27個偽冒社群帳號，意圖以普發現金1萬詐騙民眾。

《反詐戰警2025年趨勢報告》揭示最新詐騙趨勢，據內政部警政署於2025年6月公布高風險詐騙類型，以「假投資詐騙」案件比例最高，財損金額達45億元，占最大宗；假網購詐騙、假買家騙賣家、假交友（投資詐財）詐騙、假交友（徵婚詐財）詐騙也是常見手法，分居2至5名。

常遭詐騙偽冒前七名產業，包含「金融保險業」、「網際通訊及系統整合業」、「電商及零售業」、「倉儲及物流業」、「政府機關」、「電信業」及「第三方支付服務業」。詐騙集團透過偽冒社群粉絲專頁，發布投資借貸訊息，誘導民眾以會員登入等名義盜取個資；Meta廣告則以股票報牌、投資討論誘使加入LINE群組。「倉儲及物流業」被偽冒的次數增幅最高，2025年月均詐騙案件數量，年增78%，主要皆以偽冒網站為主，利用快遞寄收件服務，建立假物流網站，誘騙民眾輸入個資，一次性騙取姓名、電話、Line ID、地址等多項資料。