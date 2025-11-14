力成砸近69億元買下竹科廠房 擴大先進封測與AI產能布局
封測大廠力成（6239）14日公告，董事會決議通過向面板大廠友達光電（2409）購入新竹科學園區力行路23號之建物、無塵室及附屬設施，總面積約10.79萬平方公尺（約3.26萬坪），總金額68.98億元（含稅），宣示在AI與先進封裝需求升溫之際，加速卡位竹科產能與據點布局。
力成表示，本次取得標的為竹科力行路23號整棟廠房與無塵室空間，建物總面積約107,928.56平方公尺、折合約32,648坪，依交易總價推算，每坪價格約21萬元。公司強調，此次交易相對人為友達光電，與力成並無關係人關係，屬一般商業交易。
力行路23號為竹科成熟的高科技廠房據點，鄰近力成現有竹科廠區與多家半導體與面板廠商，未來可望結合公司在記憶體封測及先進封裝的擴產規劃，作為新增產線或新產品線的重要基地。
市場解讀，在AI伺服器、高階記憶體與高速運算（HPC）晶片需求強勁帶動下，封測業者正積極擴充扇出型面板級封裝（FOPLP）與2.5D／3D IC等高階產能，力成近期亦多次釋出提高資本支出、強攻先進封裝的訊號，本次重金買下竹科大面積無塵室，被視為配合中長期擴產藍圖的關鍵一步。
