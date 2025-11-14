快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

研調：AI伺服器明年出貨看增2成 散熱聚焦液冷技術

中央社／ 台北14日電
研調機構集邦科技預估，2025年全球人工智慧（AI）伺服器出貨年增逾24%，展望2026年。（路透）
研調機構集邦科技預估，2025年全球人工智慧（AI）伺服器出貨年增逾24%，展望2026年。（路透）

研調機構集邦科技預估，2025年全球人工智慧（AI伺服器出貨年增逾24%，展望2026年，特別在北美大型雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出驅動下，全球AI伺服器市場出貨量將再成長20%以上。

集邦說明，隨著AI模型規模持續擴張、伺服器功耗快速飆升，散熱技術正成為AI基礎設施升級的關鍵。過去以氣冷為主的伺服器架構，已難以應對單機功率動輒上千瓦的高熱密度挑戰。因此，液冷技術崛起，成為全球雲端業者與資料中心轉型的核心解方。

針對AI算力快速成長，集邦指出，將可望帶動單晶片TDP（熱設計功耗）創下新高，機櫃系統功耗隨之飆升。以輝達（NVIDIA）即將推出的Rubin機櫃系統為例，其功耗預計將一舉突破200KW大關，不僅導致電費大幅增加，傳統供電架構下的銅耗量問題更已達到極限，迫使雲端服務供應商必須尋求根本性的架構轉型。

集邦表示，雲端服務供應商架構轉型正為業界帶來關鍵的供電架構變革，其中，由Meta、Google、微軟（Microsoft）聯手制定的±400V Mt. Diablo分離式HVDC架構，正被加速導入，由輝達主導的800V架構也在同步推進。

集邦預估，僅NVIDIA平台的電源供應器（PSU）市場價值，便將從2025年的29億美元顯著成長至2026年的45億美元，年成長率高達56%。顯示在算力爆發成長的驅動下，電源供應器市場正迎來前所未有的高速增長期。

另外，AI伺服器散熱革新部分，集邦解釋，液冷加速取代氣冷邁向主流，液冷系統藉由水冷板（ColdPlate）、分歧管（Manifold）、冷卻分配系統（CDU）等關鍵零組件設計，顯著提升散熱效率並降低電力使用效率，同時帶動相關散熱供應鏈在零組件的技術突破。

集邦表示，隨著輝達GB200、GB300、超微（AMD）MI450與雲端業者自研AI 特定應用積體電路（ASIC）平台陸續導入液冷架構，2026年起液冷伺服器出貨占比將加速上升，正式邁入主流時代。液冷不僅是散熱技術的革新，更是AI資料中心邁向高效能、低碳永續的關鍵轉折點。

雲端服務 AI 伺服器
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻海科技日21日登場 聚焦AI工廠電動車機器人多元主題

中企繞過美監管買到Nvidia晶片 WSJ揭跨國操作手法

中共揚言追緝立委、網紅 蔣萬安：政府應交涉關心

廣達10年布局打入輝達...足夠突破代工框架？專家：AI永動機進入關鍵時刻

相關新聞

研調：AI伺服器明年出貨看增2成 散熱聚焦液冷技術

研調機構集邦科技預估，2025年全球人工智慧（AI）伺服器出貨年增逾24%，展望2026年，特別在北美大型雲端服務供應商...

鴻海科技日21日登場 聚焦AI工廠電動車機器人多元主題

鴻海年度科技日（HHTD 25）將於21日至22日登場，鴻海董事長劉揚偉以專題演講開場，展會分享AI工廠智慧製造、智慧電...

鴻海永續海洋循環經濟典範 獲企業海洋永續貢獻獎肯定

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317）憑藉長期推動「永續海洋循環資源計畫」的卓越成果，榮獲行政院海洋委員會「企業...

TrendForce：估明年晶圓代工產業將年增20% 先進製程年增31%

全球調研機構TrendForce在 14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，預估2026年晶圓代工產業將成長...

科磊台灣總部新辦公室正式啟用

半導體設備廠科磊（KLA）於14日宣布，正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大LKS訓練中心。此次雙重擴建案的總投...

2025亞洲技能競賽27日登場 勞動部力邀全民參與

2025亞洲技能競賽將於27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，除了有亞洲各國頂尖好手的精采競技，為展現我國政府科技實力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。