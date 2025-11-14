鴻海永續海洋循環經濟典範 獲企業海洋永續貢獻獎肯定

全球最大的科技製造平台服務商鴻海（2317）憑藉長期推動「永續海洋循環資源計畫」的卓越成果，榮獲行政院海洋委員會「企業海洋永續貢獻獎」肯定，成為第一屆獲獎的企業代表，表彰鴻海在海洋保育、永續行動與社會教育等面向的傑出貢獻。

由海委會舉辦的首屆「企業海洋永續貢獻獎」甄選活動，鴻海在一般企業組類別中獲得榮譽！本週舉行頒獎典禮，藉此獎勵投入減少海洋污染、保育海洋生物多樣性、復育藍碳生態系、推動海洋循環經濟、扎根海洋教育等與海洋永續發展相關工作，績效卓著或有具體貢獻之公民營企業。

「這個獎項是對公司長期致力於循環經濟、永續海洋的肯定，也是對於鴻海同仁以及眷屬們，過去幾年共同投入海洋復育工作的獎勵！」鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，「非常榮幸，鴻海能夠榮獲評審委員們的認可。未來，我們將持續攜手產官學研各界夥伴，以創新技術投入環境永續，並擴大社會影響力。鴻海的目標不只是製造最尖端的科技產品，更要成為環境永續的領航者，肩負起科技賦能永續的企業責任。」

鴻海長期關注氣候變遷與自然資本議題，依循LEAP原則進行TNFD（自然相關財務揭露）評估後，聚焦於「生物多樣性」及「周邊保育區」等高風險指標，從而啟動海洋保育行動。自2023年起，鴻海攜手國立台灣海洋大學，陸續投入新台幣2,500萬元，推動涵蓋棲地監測、循環經濟、資源復育、藍碳研究與環境教育的「永續海洋循環資源計畫」。

在具體行動上，鴻海以循環經濟思維結合環境科技創新，運用3D列印技術將建築廢棄物再製成魚礁與藻礁，投入北台灣海域，復育原生魚種、珊瑚與藻類，創造全新的生態棲地。此一舉三得的方案，不僅減少廢棄物、復育生物多樣性，亦助於海洋碳匯發展。集團同時研擬藍碳方法學，開發藻類加值產品，並透過員工親子環境教育活動，深化永續理念的內化與傳遞。

永續海洋的計畫執行至今已完成6次棲地監測，建立海洋生態深度學習技術；成功投入51座1m3再生藻礁，並培育員工潛海團隊由親手復育珊瑚及海藻；復育並放流4萬尾原生魚苗；舉辦12場親子環境教育活動、吸引逾800人次參與。該計畫亦獲得2024年台灣生物多樣性獎、2025年台灣永續行動獎肯定。

鴻海公司取自「鴻飛千里，海納百川」，因此維護生物的多樣性、保護海洋環境是深植在公司的DNA中，鴻海的商標也內涵著「海納百川，多元包容，永續不息」的理念。展望未來，鴻海將持續深化海洋永續布局，擴大生態保育能量。同時，將既有的「里海學堂」擴編為「里山學堂」，串聯山林與海洋，打造涵蓋陸域與海域的環境永續教育基地，讓企業永續行動不僅止於當下，更成為世代共榮的力量。