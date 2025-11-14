鴻海科技日21日登場 聚焦AI工廠電動車機器人多元主題

快訊

中央社／ 台北14日電
鴻海董事長劉揚偉。（聯合報記者林俊良／攝影）
鴻海董事長劉揚偉。（聯合報記者林俊良／攝影）

鴻海年度科技日（HHTD 25）將於21日至22日登場，鴻海董事長劉揚偉以專題演講開場，展會分享AI工廠智慧製造、智慧電動車、機器人等多元主題最新技術應用。

根據官網，鴻海此次邀請包括輝達（NVIDIA）、IBM、ABB機器人、日本三菱FUSO、Google Cloud、西門子、思科（Cisco）、高通（Qualcomm）、恩智浦（NXP）、德州儀器（TI）等國際大廠代表，分享最新科技應用進展。

鴻海指出，此次科技日活動以智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大智慧平台、結合AI技術的落地應用為主軸，主題除了3大平台外，涵蓋AI工廠、機器人、繁體中文AI大型語言模型（LLM）FoxBrain、半導體、航太以及量子科技等，也包含新世代通訊、數位健康、企業永續、科技新創、智慧生活應用等議題。

根據議程規劃，劉揚偉將在21日上午以專題演講開場，之後輝達雲端部門副總裁畢約林（AlexisBjorlin）與鴻海亞灣超算執行長姚延宗，針對在高雄打造台灣首座雲端合作夥伴（NCP）的AI超級運算資料中心，進行分享。

鴻海董事會在10月下旬通過不超過新台幣420億元預算案，規劃從今年12月起至2026年12月止，採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力叢集暨超級電腦運算中心。鴻海在10月中旬也宣布，將攜手輝達在高雄導入800 VDC電力架構，共同打造未來人工智慧工廠（AI Factory）基礎設施。

產業人士分析，這將是台灣近期最大的輝達NCP建設，未來除了鴻海以外，輝達、台積電、國科會，都可能使用相關算力。

在機器人應用，日本軟銀集團（SoftBank Group）近期收購的瑞士ABB機器人事業部總裁塞固拉（MarcSegura），將與輝達執行長黃仁勳兒子、機器人產品線經理黃勝斌，以及鴻海集團數位長史喆，針對機器人科技智慧製造應用進行夥伴對談。

鴻海在10月底表示，正與輝達在美國休士頓廠區合作打造智慧製造工廠，導入輝達模型驅動的人形機器人生產AI伺服器。

鴻海先前指出，與輝達在人形機器人領域密切合作，鴻海將多種人形機器人部署在AI智慧工廠應用，此次科技日活動，鴻海將展示新一代人形機器人和實際應用場景。

鴻海科技日21日下午也邀請Alphabet旗下的工業機器人軟體公司Intrinsic、西門子、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）、ABB等智慧製造夥伴代表，分享智慧製造平台與工廠應用在產線的推廣與擴展。

在智慧電動車，鴻海集團策略長關潤（Jun Seki）將和日本三菱扶桑卡客車取締役會長高羅克人，進行夥伴對談。

鴻海在8月下旬宣布與日本三菱FUSO卡車・巴士公司（MFTBC）簽署合作備忘錄（MOU），共同投入零排放巴士（ZEV）領域，雙方透過旗下子公司三菱FUSO卡車・巴士製造公司（Mitsubishi Fuso BusManufacturing Co.,Ltd.,MFBM）與鴻華先進加入合作，研發生產零排放巴士。

鴻海科技日21日下午也邀請高通、恩智浦、鴻海集團旗下富智康和鴻騰精密等代表，探討智慧電動車系統性創新與跨界挑戰，包括打破傳統設計限制、電腦硬體與熱管理突破，以及智慧座艙、智慧駕駛和聯網趨勢。

在22日，鴻海科技日將舉行「台灣AI機器人產業開發大會」，邀請產業代表與專家分享實戰經驗，共同探索未來機器人發展，涵蓋AI工業機器人、機器人半導體、醫療機器人、生成式AI應用、人形機器人等主題。

工業機器人 鴻海 AI
