TrendForce：AI伺服器電源架構轉型 電源供應器市場迎接高速增長期

全球調研機構TrendForce在14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，強調AI伺服器電源架構轉型，在算力爆發成長的驅動下，電源供應器市場正迎來前所未有的高速增長期；TrendForce預估，光是輝達（NVIDIA）平台的電源供應器(PSU)市場價值，將從2025年的29億美元顯著成長至2026年的45億美元，年成長率56%。

TrendForce「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，主題涵蓋晶圓代工、IC設計、折疊手機、AR眼鏡，及電源架構、液冷散熱和AI伺服器；TrendForce表示，AI算力快速成長，帶動單晶片TDP（熱設計功耗）創下新高，機櫃系統功耗隨之飆升。

TrendForce以NVIDIA即將推出的Rubin機櫃系統為例指出，其功耗預計將一舉突破200KW大關。此一趨勢不僅導致電費大幅增加，傳統供電架構下的銅耗量問題更已達到極限，迫使雲端服務供應商必須尋求根本性的架構轉型。

TrendForce認為，此一挑戰正為業界帶來關鍵的供電架構變革。其中，由Meta、Google、Microsoft聯手制定的±400V Mt.Diablo分離式HVDC架構，正被加速導入，由NVIDIA主導的800V架構也在同步推進。

TrendForce預估，光NVIDIA平台的電源供應器(PSU)市場價值，便將從2025年的29億美元顯著成長至2026年的45億美元，年成長率高達56%。顯示在算力爆發成長的驅動下，電源供應器市場正迎來前所未有的高速增長期。