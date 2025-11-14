快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

TrendForce：AI伺服器電源架構轉型 電源供應器市場迎接高速增長期

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球調研機構TrendForce在14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，強調AI伺服器電源架構轉型，在算力爆發成長的驅動下，電源供應器市場正迎來前所未有的高速增長期；TrendForce預估，光是輝達（NVIDIA）平台的電源供應器(PSU)市場價值，將從2025年的29億美元顯著成長至2026年的45億美元，年成長率56%。

TrendForce「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，主題涵蓋晶圓代工、IC設計、折疊手機、AR眼鏡，及電源架構、液冷散熱和AI伺服器；TrendForce表示，AI算力快速成長，帶動單晶片TDP（熱設計功耗）創下新高，機櫃系統功耗隨之飆升。

TrendForce以NVIDIA即將推出的Rubin機櫃系統為例指出，其功耗預計將一舉突破200KW大關。此一趨勢不僅導致電費大幅增加，傳統供電架構下的銅耗量問題更已達到極限，迫使雲端服務供應商必須尋求根本性的架構轉型。

TrendForce認為，此一挑戰正為業界帶來關鍵的供電架構變革。其中，由Meta、Google、Microsoft聯手制定的±400V Mt.Diablo分離式HVDC架構，正被加速導入，由NVIDIA主導的800V架構也在同步推進。

TrendForce預估，光NVIDIA平台的電源供應器(PSU)市場價值，便將從2025年的29億美元顯著成長至2026年的45億美元，年成長率高達56%。顯示在算力爆發成長的驅動下，電源供應器市場正迎來前所未有的高速增長期。

AI 市場
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

TrendForce：估今年全球AI伺服器出貨年增逾24% 明年再成長逾20%

TrendForce：AI伺服器散熱革新 液冷加速取代氣冷邁向主流

中企繞過美監管買到Nvidia晶片 WSJ揭跨國操作手法

科學治理迎戰氣候與轉型 中山大學「永續辦公室」揭牌

相關新聞

TrendForce：估明年晶圓代工產業將年增20% 先進製程年增31%

全球調研機構TrendForce在 14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，預估2026年晶圓代工產業將成長...

科磊台灣總部新辦公室正式啟用

半導體設備廠科磊（KLA）於14日宣布，正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大LKS訓練中心。此次雙重擴建案的總投...

2025亞洲技能競賽27日登場 勞動部力邀全民參與

2025亞洲技能競賽將於27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，除了有亞洲各國頂尖好手的精采競技，為展現我國政府科技實力...

AI機器人競賽 國科會：目標5年產值推升至500億元 讓世界看見台灣實力

智慧機器人將是下一波AI革命的關鍵戰場，國科會說，目標是5年內把台灣服務型智慧機器人產值從新台幣40億元大幅推升至500...

淨零綠生活大聯盟 環境部展19家企業成果

環境部自2025年2月啟動「淨零綠生活大聯盟」，廣邀企業、公協會、學研單位攜手響應，更集結各界專家學者組成諮詢小組，領軍...

輝達宣布在 MLPerf Training v5.1 中 橫掃全部7項測試

輝達宣布，在MLPerf Training v5.1中橫掃全部7項測試，於大型語言模型（LLM）、圖像生成、推薦系統、電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。